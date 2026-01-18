  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Congressman Rich Mccormick Said America Needs India Not Pakistan Trump Decision Regarding Tariffs Wrong

भारत से दूरी बनाना महंगा पड़ेगा...ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य ने अमेरिका को चेताया, पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती

ट्रंप प्रशासन को चेताते हुए मैककॉर्मिक ने कहा कि अगर अमेरिका भारत जैसे देश को दूर धकेलता है तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है.

Published date india.com Updated: January 18, 2026 9:38 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
भारत से दूरी बनाना महंगा पड़ेगा...ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य ने अमेरिका को चेताया, पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती

India-US relations: बीते कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ थोपा हुआ है. लेकिन, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के विरोध में और भारत के समर्थन में अब अमेरिका के अंदर ही आवाजे उठने लगी हैं. यहां तक कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोध को घाटे का सौदा बताने लगे हैं.

हाल ही में मेरिकी कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत का जोरदार तरीके से पक्ष लिया. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य मैककॉर्मिक ने कहा पाकिस्तान 30 करोड़ लोगों का देश है लेकिन वह अमेरिक से सिर्फ पैसे लेता है. पाकिस्तान को आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाते हुए नहीं देखते. लेकिन दूसरी तरफ भारत न केवल इन्वेस्टमेंट लेता है बल्कि वह अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाता भी है.

रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि भारत एक देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है. भारत अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है. भारत का मिडिल क्लास दुनिया भर के बाजार पर असर डालता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से टैलेंट की सप्लाई भी जबरदस्त है. मैककॉर्मिक ने कहा कि टैलेंट मायने रखता है और भारत बहुत ज़्यादा टैलेंट सप्लाई कर रहा है.

ट्रंप प्रशासन को चेताते हुए मैककॉर्मिक ने कहा कि अगर अमेरिका भारत जैसे देश को दूर धकेलता है तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है. लेकिन, गर अमेरिका भारतीयों को दोस्त के तौर पर अपनाता है तो हमें शांति और खुशहाली मिलेगी. अगर हम उन्हें दूर करते हैं तो यह हम सभी के लिए बड़ी मुसीबत होगी.

क्यों बिगड़े हैं भारत के अमेरिका से रिश्ते

अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया है. इससे भारतीय उद्योगों को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अब अमेरिका बाजार में टिके रहना मुश्किल हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहा है जिससे रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं.

दूसरी तरफ भारत का कहना है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना जरूरत है. भारत ने ये भी साफ किया है कि वह कोई भी फैसला अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए ही लेगा. हालांकि, भारत ने रूसी तेल की खरीद में काफी कटौती कर दी है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस बीच भारत भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिसमें रूसी कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 500% का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है. ऐसा होता है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.