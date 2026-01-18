Hindi World Hindi

Us Congressman Rich Mccormick Said America Needs India Not Pakistan Trump Decision Regarding Tariffs Wrong

भारत से दूरी बनाना महंगा पड़ेगा...ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य ने अमेरिका को चेताया, पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती

India-US relations: बीते कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ थोपा हुआ है. लेकिन, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के विरोध में और भारत के समर्थन में अब अमेरिका के अंदर ही आवाजे उठने लगी हैं. यहां तक कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोध को घाटे का सौदा बताने लगे हैं.

हाल ही में मेरिकी कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत का जोरदार तरीके से पक्ष लिया. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य मैककॉर्मिक ने कहा पाकिस्तान 30 करोड़ लोगों का देश है लेकिन वह अमेरिक से सिर्फ पैसे लेता है. पाकिस्तान को आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाते हुए नहीं देखते. लेकिन दूसरी तरफ भारत न केवल इन्वेस्टमेंट लेता है बल्कि वह अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाता भी है.

रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि भारत एक देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है. भारत अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है. भारत का मिडिल क्लास दुनिया भर के बाजार पर असर डालता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से टैलेंट की सप्लाई भी जबरदस्त है. मैककॉर्मिक ने कहा कि टैलेंट मायने रखता है और भारत बहुत ज़्यादा टैलेंट सप्लाई कर रहा है.

ट्रंप प्रशासन को चेताते हुए मैककॉर्मिक ने कहा कि अगर अमेरिका भारत जैसे देश को दूर धकेलता है तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है. लेकिन, गर अमेरिका भारतीयों को दोस्त के तौर पर अपनाता है तो हमें शांति और खुशहाली मिलेगी. अगर हम उन्हें दूर करते हैं तो यह हम सभी के लिए बड़ी मुसीबत होगी.

क्यों बिगड़े हैं भारत के अमेरिका से रिश्ते

अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया है. इससे भारतीय उद्योगों को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अब अमेरिका बाजार में टिके रहना मुश्किल हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहा है जिससे रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं.

दूसरी तरफ भारत का कहना है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना जरूरत है. भारत ने ये भी साफ किया है कि वह कोई भी फैसला अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए ही लेगा. हालांकि, भारत ने रूसी तेल की खरीद में काफी कटौती कर दी है.

इस बीच भारत भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिसमें रूसी कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 500% का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है. ऐसा होता है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं.