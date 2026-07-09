ईरान पर अमेरिका का बड़ा अटैक- सीजफायर भंग होने के बाद उड़ाया रेलवे ब्रिज, मूसा द्वीप पर दागीं मिसाइलें

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार की रात यह घोषणा की थी अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम खत्म हो गया है और उसे इसके भीषण अंजाम भुगतने होंगे. इस ऐलान के बाद गुरुवार रात अमेरिकी सेना ने ईरान के कई शहरों पर हमले बोले हैं.

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अमेरिका ने ईरान पर फिर की एयरस्ट्राइक तस्वीर @AI से

अमेरिकी की सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को ईरान पर किए हमले

अमेरिकी सेना ने अक्काल में बड़े रेलवे पुल को उड़ाया

ईरानी सेना को रसद पहुंचाने में मददगार था यह पुल

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों में फिर छिड़ा संघर्ष

US Airstrike Iran: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हो गए हैं. दोनों देशों में हुआ सीजफायर अब खत्म हो चुका है. बुधवार को उसने दक्षिणी ईरान पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान की ओर से बेहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को इसकी सजा भुगतनी होगी. दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकल रहे तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला बोला था. अमेरिका ने कहा कि यह सीजफायर का साफतौर पर उल्लंघन है. इसके बाद अमेरिकी सेना ने कार्रवाई करते हुए उस पर हमले बोले थे. अटकलें हैं कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत समेत खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है.

US ने ईरान के कई शहरों को बनाया निशाना

गुरुवार को अमेरिका ने अपने हमले और तेज कर दिए और इस बार उत्तरी ईरान में यह धावा बोला. इसमें उसने ईरान के एक बड़े रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया है. रेलवे का यह पुल अक्काला में बताया गया है. इस रास्ते से ईरानी सेना को रसद पहुंचती थी. इसके अलावा अमेरिका ने मिसाइलों से उसके मूसा द्वीप, चाबहार और बुशर शहर पर भी हमले बोले हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी चेतावनी

अमेरिका की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ईरान के एंटी शिप मिसाइल ठिकानों, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार निगरानी सिस्टम पर हमला बोल रही है. इन हमलों से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि आज रात उस पर बड़े हमले हो सकते हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर CENTCOM द्वारा किए गए इन ताजा हमलों की तस्वीर भी शेयर की है और इसके कैप्शन में लिखा है, ‘यह ईरान की ओर से जहाजों पर किए हमलों का जवाब है.’

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर किया था डिस्टर्ब

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ही कहा था कि अगर तेहरान ने कमर्शियल जहाजों (होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले) पर हमले जारी रखे तो अमेरिकी सेना का एक्शन तेज होता चला जाएगा. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘ईरान ने कल जहाजों पर बॉम्बिंग की थी, जिसकी सजा के तौर पर यह हुआ. अगर यह दोबारा हुआ तो यह और भीषण होगा.’ उन्होंने ईरान को यह बात कहकर भी चेताया है कि अगर वह एक हमला करेगा तो हम पर उसके बदले 20 हमले करेंगे.

चाबहार शहर की बत्ती गुल

इससे पहले अमेरिका ने जब ईरान पर एयरस्ट्राइक करने ऐलान किया था तो ईरान के दक्षिणी शहर चाबहार में बिजली गुल कर दी गई. ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA का दावा है कि चाबहार और उसके पास बसे शहर कोनार्क

में करीब 10 विस्फोटों की आवाज सुनी गई है.