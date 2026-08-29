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होमुर्ज पर अमेरिका का दबदबा? White House का दावा- US Navy के कंट्रोल में समुद्री रास्ता

Iran US Conflict: होमुर्ज पर US Navy के कंट्रोल का व्हाइट हाउस ने दावा किया है. अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर रोक और 1,500 जहाजों को सुरक्षा देने की भी बात कही.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 29, 2026, 11:23 PM IST
होमुर्ज पर अमेरिका का दबदबा? White House का दावा- US Navy के कंट्रोल में समुद्री रास्ता
वह होमुर्ज को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था. (Photo from IANS)
  • White House ने दावा किया कि होमुर्ज US Navy के कंट्रोल में है
  • US के मुताबिक, ईरानी खदानें हटाई गईं और 750 मिलियन बैरल कच्चा तेल पहुंचा
  • अमेरिकी दावे के अनुसार, जुलाई से ईरान ने कोई तेल निर्यात नहीं किया
  • होमुर्ज पर US blockade को लेकर ईरान और अमेरिका में टकराव है

Hormuz Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच होमुर्ज को लेकर चल रहा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच, व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि इस पर अब अमेरिकी नौसेना का कंट्रोल है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM की तरफ से कहा गया कि US फोर्स ने ईरान की ओर से बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाया, करीब 1,500 व्यावसायिक जहाज को सुरक्षित रास्ता दिया और करीब 750 मिलियन बैरल कच्चा तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद की. हालांकि, व्हाइट हाउस के इस बयान में ईरान का पक्ष शामिल नहीं किया गया है.

ईरान के निर्यात को लेकर US का बड़ा दावा

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि जुलाई में US नाकाबंदी दोबारा शुरू होने के बाद से ईरान अपने तटों से कोई तेल निर्यात नहीं कर पाया है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, करीब 75 ऐसे जहाजों को वापस लौटाया गया, जिन्होंने नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी. अमेरिका का दावा है कि खाड़ी से होने वाला तेल निर्यात अब ऑपरेशन से पहले के स्तर के करीब दो-तिहाई तक पहुंच गया है और लगातार बढ़ रहा है. वाशिंगटन का कहना है कि इन सैन्य कार्रवाइयों और नाकाबंदी से ईरान की उस ताकत को कमजोर किया गया है, जिसके जरिए वह होमुर्ज को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था.

और पढ़ें: ट्रंप का नया दांव! मैप में होर्मुज को दिखाया अमेरिका का नया इलाका, क्या अब फिर भड़केगी ईरान से जंग?

ट्रंप बोले- 100% हमारे कंट्रोल में है होमुर्ज

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार होमुर्ज पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा कर चुके हैं. 10 अगस्त को उन्होंने कहा था कि इस समय होमुर्ज का नियंत्रण सिर्फ US Navy के पास है और अमेरिकी नाकाबंदीएक मजबूत steel wall की तरह काम कर रहा है. हाल ही में ट्रंप ने कहा कि होमुर्ज खुला है, लेकिन अमेरिका के नियंत्रण में है और ईरान को इसके जरिए कुछ नहीं मिल रहा. पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार केटी मैकफारलैंड ने भी कहा कि ईरान ने होमुर्ज बंद करने की कोशिश करके अपना सबसे बड़ा leverage गंवा दिया है. वेस्ट पॉइंट के जॉन स्पेंसर ने भी ईरान के होमुर्ज बंद करने के दावे को गलत बताया और कहा कि समुद्री आवाजाही प्रभावी तौर पर रुकी नहीं है.

ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति

व्हाइट हाउस के मुताबिक, होमुर्ज पर नाकाबंदी अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान के राजस्व स्रोत को कमजोर करना है. प्रशासन ने Operation Economic Outcast का भी जिक्र किया, जिसके जरिए ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने और उसकी वित्तीय ताकत कम करने की कोशिश की जा रही है. अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप तब तक दबाव जारी रखेंगे, जब तक ईरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं रहता.

हालांकि, नाकाबंदी खत्म करने के लिए अमेरिका किन सैन्य या कूटनीतिक शर्तों को जरूरी मानेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है. होर्मुज फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ी हुई है और कई खाड़ी देशों का तेल व LNG इसी रास्ते से गुजरता है. इसलिए इसका असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयात देशों पर भी पड़ सकता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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