  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Court Social Media Trial Over Teen Childs Mental Health Meta Ceo Mark Zuckerberg Face Intense Questioning

क्या Instagram जानबूझकर बच्चों में सोशल मीडिया की लत लगा रहा? अमेरिका की अदालत में मेटा CEO जुकरबर्ग से हुआ ये सवाल, जानें उनका जवाब

US Social Media Trial: जुकरबर्ग ने कहा कि मेटा ने कम उम्र के यूजर्स की पहचान करने में सुधार किया है. मैं इस काम को और जल्दी करना चाहता हूं.

Published date india.com Published: February 19, 2026 2:52 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या Instagram जानबूझकर बच्चों में सोशल मीडिया की लत लगा रहा? अमेरिका की अदालत में मेटा CEO जुकरबर्ग से हुआ ये सवाल, जानें उनका जवाब
(photo credit reuters, for representation only)

US Social Media Trial: अमेरिका के लॉस एंजिल्स अदालत में बुधवार को इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी, मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग पेश हुए. मार्क जुकरबर्ग से सोशल मीडिया कंपनियों से बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहे असर पर तीखे सवाल पूछे गए हैं. आइये जानते हैं कि जुकरबर्ग ने उनका क्या जवाब दिया है.

क्या है केस

अमेरिकी अदालत में सुनवाई हो रही है कि सोशल मीडिया का बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है. इस सुनवाई में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जानबूझकर बच्चों को कंटेंट की नशे की लत लगाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं.

क्या है जुकरबर्ग का जवाब

मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि उनकी कंपनी मेटा छोटे यूजर्स यानी बच्चों और किशोरों को के लिए इंस्टाग्राम को एडिक्टिव नहीं बनाना चाहती. उन्होंने उन दावों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया ऐप बच्चों के लिए नुकसानदायक है.

बुधवार को मार्क जुकरबर्ग से पूछा गया कि क्या मेटा चाहता है कि लोग उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडिक्टेड हो जाएं. जवाब में मेटा सीईओ ने कहा, मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाने पर ध्यान दे रहा हूं जो सस्टेनेबल हो. मैं हर महीने लोगों द्वारा बिताए जाने वाले समय को ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं.

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वे थोड़े समय के लिए इंस्टाग्राम पर ज़्यादा समय बिताएं, लेकिन अगर वे इससे खुश नहीं हैं, तो वे समय के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

टाल गए ये सवाल

जुकरबर्ग से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि अगर कोई चीज़ एडिक्टिव है तो लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस सवाल पर क्या कहूं. नहीं लगता कि यह बात यहां लागू होती है.

मेटा के इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने पिछले हफ्ते कोर्ट में प्लेटफॉर्म का बचाव करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझकर एडिक्टिव बनाने के लिए नहीं बनाए गए हैं. मेटा का न्यू मैक्सिको में एक अलग ट्रायल चल रहा है, जो अगले हफ्ते शुरू हुआ और जिसकी प्रोसीडिंग्स बुधवार को भी हुईं है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.