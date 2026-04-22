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Us Defense Budget 2027 How Will Trump Reeling From The Iran Conflict Boost America Military Power

US Defense Budget: ईरान युद्ध से झटका खाए ट्रंप कैसे बढ़ाएंगे अमेरिका की ताकत? सेना को मिलेंगे ढेरों 'ब्रह्मास्त्र'

US Defense Budget 2027: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्त वर्ष 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट प्रस्ताव तैयार किया है. यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में रक्षा खर्च में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

(photo credit AI, for representation only)

US Defense Budget 2027: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सैन्य ताकत बढ़ाने का मेगा प्लान बनाया है. वह वित्त वर्ष 2027 के लिए अमेरिका का रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें बजट प्रस्ताव तैयार कर लिया है. पेंटागन ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में रक्षा खर्च में साल-दर-साल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

पांच क्षेत्र जिन पर ट्रंप का है फोकस

एक नए बदलाव के तौर पर, पेंटागन ने एक नई श्रेणी बनाई है जिसे वह “राष्ट्रपति की प्राथमिकताएं” कह रहा है. पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि इस श्रेणी में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली, ड्रोन के क्षेत्र में वर्चस्व, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, और रक्षा औद्योगिक आधार शामिल हैं.ॉ

इन हथियारों के जरिए नौसेना की ताकत बढ़ाने की योजना

बजट में 18 युद्धपोत और 16 सहायक जहाज खरीदने की योजना

इन जहाजों के लिए 65 अरब डॉलर का बजट तैयार किया गया है

अधिकारियों ने बताया कि ये जहाज़ जनरल डायनेमिक्स (GD.N) और हंटिंगटन इंगल्स इंडस्ट्रीज़ (HII.N) द्वारा बनाए जाएंगे, और यह उस पहल का हिस्सा है जिसे पेंटागन “गोल्डन फ्लीट” पहल कह रहा है. 1962 के बाद से जहाज़ निर्माण के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव है.

हर साल खरीदे जाएंगे 85 विमान

अधिकारियों ने बताया कि यह बजट लॉकहीड मार्टिन के F-35 विमानों की खरीद को बढ़ाकर हर साल 85 विमानों तक पहुंचा देता है. साथ ही, इसमें विमानों की खरीद और अनुसंधान व विकास के लिए 102 बिलियन डॉलर शामिल हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 26 फीसदी की बढ़ोतरी है. बोइंग कंपनी के F-47 लड़ाकू विमान जैसे अगली पीढ़ी के सिस्टम का विकास भी एक प्राथमिकता है, जबकि नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन के B-21 बॉम्बर के लिए 6.1 बिलियन डॉलर की मांग की गई है.

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ड्रोन में बढ़ा निवेश

बजट में स्वायत्त ड्रोन प्लेटफॉर्म और युद्धक्षेत्र में लॉजिस्टिक्स के लिए 53.6 बिलियन की मांग की गई है, जबकि गोला-बारूद, ड्रोन-रोधी तकनीकों और उन्नत प्रणालियों के लिए 21 बिलियन डॉलर की राशि मांगी गई है.

खास बात यह है कि बजट में ईरान के साथ संघर्ष के लिए कोई फंडिंग शामिल नहीं है. पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि फंडिंग प्रक्रिया के समय को देखते हुए, संघर्ष से पैदा होने वाले निकट-अवधि के ऑपरेशनल खर्चों और दोबारा आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए शायद एक अतिरिक्त बजट अनुरोध की जरूरत पड़ेगी.

कैसा था पिछले साल का बजट

पिछले साल, ट्रंप ने कांग्रेस से 892.6 अरब डॉलर के राष्ट्रीय रक्षा बजट की मांग की थी, और फिर एक पूरक बजट प्रस्ताव के जरिए इसमें 150 अरब डॉलर और जोड़ दिए, जिससे इतिहास में पहली बार कुल बजट 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया.