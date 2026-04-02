  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Destroyed Irans Tehran Karaj B1 Bridge Worth 400 Million Dollars

400 मिलियन डॉलर का ‘B1 ब्रिज’ तबाह! अमेरिका-इजरायल स्ट्राइक से ईरान के दो शहरों का कनेक्शन टूटा

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान का महंगा B1 ब्रिज तबाह हो गया, जो तेहरान और करज को जोड़ता था. हमले के बाद कई इलाकों में बिजली चली गई और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई.

Published date india.com Published: April 2, 2026 6:28 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
400 मिलियन डॉलर का ‘B1 ब्रिज’ तबाह! अमेरिका-इजरायल स्ट्राइक से ईरान के दो शहरों का कनेक्शन टूटा

US Destroyed Iran’s B1 Bridge: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने क्षेत्र की स्थिति को और गंभीर बना दिया है. अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए कथित हवाई हमले में ईरान का एक महत्वपूर्ण और महंगा पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस पुल को ‘B1 ब्रिज’ कहा जाता था, जिसकी लागत करीब 400 मिलियन डॉलर बताई जा रही है.

खबर पर अपडेट जारी है…

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.