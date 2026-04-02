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Us Destroyed Irans Tehran Karaj B1 Bridge Worth 400 Million Dollars

400 मिलियन डॉलर का ‘B1 ब्रिज’ तबाह! अमेरिका-इजरायल स्ट्राइक से ईरान के दो शहरों का कनेक्शन टूटा

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान का महंगा B1 ब्रिज तबाह हो गया, जो तेहरान और करज को जोड़ता था. हमले के बाद कई इलाकों में बिजली चली गई और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई.

US Destroyed Iran’s B1 Bridge: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने क्षेत्र की स्थिति को और गंभीर बना दिया है. अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए कथित हवाई हमले में ईरान का एक महत्वपूर्ण और महंगा पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस पुल को ‘B1 ब्रिज’ कहा जाता था, जिसकी लागत करीब 400 मिलियन डॉलर बताई जा रही है.

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