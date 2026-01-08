Hindi World Hindi

Us Donald Trump Withdraws From 66 International Organizations Including 31 Un Bodies And India Solar Alliance

वेनेजुएला पर हमले के बाद अब 66 ऑर्गनाइजेशन से एग्जिट करेगा अमेरिका, UN की 31 एजेंसी शामिल, देखिए पूरी लिस्ट

अमेरिका अब तक UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनेस्को और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA जैसी एजेंसियों से बाहर हो चुका है. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि दूसरे संगठनों की समीक्षा जारी रहेगी. जरूरत महसूस होने पर कुछ और संगठनों से एग्जिट किया जा सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा की है.

अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को चौंका रहे हैं. शुरुआत भारत समेत कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने से हुई. फिर बार-बार जंग रोकने का क्रेडिट लिया. उसके बाद खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया. नए साल की शुरुआत के 3 दिन में ही वेनेजुएला में आर्मी ऑपरेशन के बाद वहां के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को हथकड़ी पहनाकर न्यूयॉर्क लेकर आए. अब ट्रंप ने अमेरिका को एक साथ 66 इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है.

‘द गार्डियन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा की है. ट्रंप का तर्क है कि ये संगठन फिजूलखर्ची वाले हैं. इसलिए इनसे निकलना अमेरिका के हित में है. जिन 66 संगठनों से अमेरिका एग्जिट करने वाला है, उसमें 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र (Non-UN) संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं शामिल हैं.

इन संगठनों से निकलने की वजह?

व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, ये फैसला ट्रंप के US First Policy का हिस्सा है. ऐसा बताया जाता है कि ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं. इनमें पैसों की बर्बादी होती है. अब जानिए कौन-कौन से संठगन छोड़ देगा अमेरिका:-

इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)

अमेरिका भारत की पहल से बने संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) को भी छोड़ रहा है.

इसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने पेरिस जलवायु सम्मेलन में शुरू किया था.

ISA दुनिया भर के देशों को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

इसका मकसद 2030 तक सोलर एनर्जी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है.

इसका हैडक्वार्टर हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस स्थित है.

फिलहाल इसके 120 से अधिक देश सदस्य हैं. अमेरिका ISA में नवंबर 2021 में जुड़ा था.

UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से अलग होगा अमेरिका

अमेरिका संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) से बाहर होने जा रहा है.

UNFCCC 1992 का समझौता है, जो दुनिया के लगभग सभी देशों को जोड़ता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है.

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज

अमेरिका इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) जैसी महत्वपूर्ण जलवायु संस्थाओं से भी अलग हो रहा है.

इस गैरकानूनी कदम से अमेरिका हमेशा के लिए जलवायु कूटनीति से बाहर हो सकता है.

WHO का मेंबर भी नहीं रहेगा अमेरिका

ट्रंप ने इससे पहले जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकलने की घोषणा की थी.

चूंकि, WHO की सदस्यता से बाहर निकलने के लिए एक साल का नोटिस पीरियड जरूरी होता है. ये नोटिस 22 जनवरी को खत्म हो रहा है. यानी इस दिन से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा.

और कौन-कौन से संगठन छोड़ देगा अमेरिका?

इसके अलावा अमेरिका 24/7 कार्बन-फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट,इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ECOSOC), कोलंबो प्लान काउंसिल, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, कमीशन फॉर एनवायरनमेंटल कोऑपरेशन,इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक,एजुकेशन कैनॉट वेट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, यूरोपियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर काउंटरिंग हाइब्रिड थ्रेट्स,इंटरनेशनल लॉ कमीशन,फोरम ऑफ यूरोपियन नेशनल हाईवे रिसर्च लेबोरेटरीज,इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर,फ्रीडम ऑनलाइन कोएलिशन,इंटरनेशनल रिजिड्यूल मेकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्रिब्यूनल,ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रेजिलिएंस फंड, ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन अफ्रीका, ग्लोबल काउंटरटेररिज्म फोरम,ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी और पीस बिल्डिंग कमीशन भी छोड़ने जा रहा है.

अमेरिका के एग्जिट का क्या होगा असर?

अमेरिका के इन संगठनों को छोड़ने से फंडिंग की कमी हो सकती है. क्योंकि अमेरिका से इन संगठनों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है. फंडिंग कम हो जाने से कई योजनाएं रुकेंगी या धीमी पड़ जाएंगी.

अमेरिका का साथ नहीं होने पर इन संगठनों के काम करने के तरीकों पर असर पड़ सकता है.

अमेरिका के बिना वे संगठन अलग-थलग पड़ सकते हैं और अन्य देशों के बीच विश्वास कम हो सकता है.

इन संगठनों में कटौती से मानवीय सहायता, स्वास्थ्य और पर्यावरण परियोजनाएं प्रभावित होंगी. इनका असर विकासशील और अविकसित देशों पर जाहिर तौर पर पड़ेगा.