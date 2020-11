US ELECTION 2020: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव ( UStates Presidential Election) की पूर्व संध्या पर, सोशल मीडिया पर अचानक से “पनीर टिक्का” (Paneer Tikka) ट्विटर (Twitter) पर ट्रेंड (Trend) करने लगा, जिसे ट्रेंडिंग में देखकर लोग हैरान रह गए. लोगों के जेहन में ये सवाल थे कि इस क्लासिक भारतीय डिश का चुनाव से क्या लेना-देना हो सकता है, लेकिन जल्द ही पता चला कि भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसवुमेन प्रमिला जयपाल (Pramila Jayapal) के एक ट्वीट की बदौलत इसे ट्रेंड लिस्ट में जगह मिली है. Also Read - US presidential Election process 2020: अमेरिका में चुनाव के पीछे क्या है ‘270’ का गणितीय खेल? क्यों ज्यादा वोट पाकर भी राष्ट्रपति नहीं बन पाता है उम्मीदवार

चुनाव से एक रात पहले, जयपाल ने भोजन बनाने का फैसला किया. डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी कमला हैरिस के सम्मान में उन्होंने जो डिश चुनी वह पनीर टिक्का थी. हैरिस ने हाल ही में खुलासा किया था कि उनका पसंदीदा उत्तर भारतीय व्यंजन "किसी भी प्रकार का टिक्का" है.

Tamil Nadu: Posters showing support for US vice-presidential candidate Kamala Harris put up in her native village Thulasendrapuram

Harris is the running mate of US Democratic presidential nominee Joe Biden in #USElections2020 pic.twitter.com/O1y8Trjwly

