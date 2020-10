नई दिल्लीः अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अब नजदीक आ गए हैं. राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी ने प्रचार, प्रसार और भी तेज कर दिया है. इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स की पूर्व एंबेसेडर भारतवंशी निक्की हेली भी चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं. निक्की हेली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रही हैं और उनके लिए प्रचार कर रही हैं. Also Read - आतंकी आकाओं पर लगाम लगाने में फेल इमरान, FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान

निक्की हेली के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता देना बंद कर दिया है. क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और उनकी मदद करता है. यही नहीं वह अमेरिकी सैनिकों को मारने की भी कोशिश कर रहे थे. आतंकवाद को कम करने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया है.

We were giving a billion dollars in military aid to Pakistan, who was turning around harbouring terrorists, that were trying to kill our American soldiers. We don't give that billion dollars to Pak now: Nikki Haley, Former US Ambassador to UN at event to campaign for Donald Trump pic.twitter.com/d8B1cDuHXb

