US Election result 2020: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कारण दुनियाभर की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं. अगला राष्ट्रपति कौन होगा यह जानने का इंतजार बेसब्री से पूरी दुनिया कर रही है. ऐसे में दिनभर चले वोटिंग के बाद रात होने के कारण वोटिंग को टाल दिया गया है और अब कल वोटिंग फिर से शुरू होगी. इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है. Also Read - US Election: कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, भाग्य तय करेंगे 4 चुनावी मैदानों के परिणाम

बता दें कि अकेले एरिजोना में 11 इलैक्ट्रल कॉलेज वोट्स हैं, जबकि व्हाइट हाउस में पहुंचने के लिए 270 इलैक्ट्रल वोट्स की आवश्यकता होती है. ऐसे में जो बाइडने द्वारा ट्रंप को दी गई यह शिकस्त काफी अहम हो जाता है. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 1996 के बाद पहली बार हुआ है जब किसी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने एरिजोना राज्य में जीत हासिल की है. Also Read - US Election Results 2020 Latest Updates: अमेरिकी चुनाव को लेकर छाया अनिश्चितता का कोहरा, कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे बाइडेन, ट्रंप

बता दें कि साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 3.5 फसदी मतदान से जीते थे. बता दें कि अंतिम बार बिल क्लिंटन ऐरिजोना से जीते थे जो कि एक डेमोक्रेटकि लीडर थें. उस दौरान क्लिंटन ने अपनी जीत के बाद राष्ट्रपति बनने का दावा किया था. वहीं भारतीय मूल के अमेरिका में रह रहे नागरिकों ने भी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. चारों प्रत्याशियों- डॉ.एमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णामूर्ति ने जीत दर्ज की है. Also Read - US Election: कमला हैरिस के चाचा का बयान- राष्ट्रपति कोई भी हो, भारत-अमेरिका का संबंध रहेगा गहरा

बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका में भारतीय समुदाय तेजी से बड़ी ताकत बनकर उभरा है. चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर चुनाव में भाग लेना. हर जगह भारतीयों की सहभागिता और सहयोग देखने को मिली है. पक्ष हो विपक्ष भारतीयों का बोलबाल हर जगह दिखाई दिया है. अगर डेमोक्रेटिक की बात करें तो कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं वे खुद एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं.