US Election Result Live Updates 2020: राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि अमेरिकी जनता ने ट्रंप को एक और मौका दिया है या फिर जो बाइडेन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता सौंपने का मन बना लिया है. अमेरिका में इस बार जमकर वोटिंग हुई है. चुनाव परिणाम के मद्देनजर व्हाइट हाउस और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बता दें कि इस बार ट्रंप और बाइडेन में कड़ा है. फ्लोरिडा जैसे अहम राज्य में भी दोनों के बीच बहुत क्लोज फाइट है. वहीं, जॉर्जिया और ओहायो में भी चीजें साफ नहीं हो पा रहीं. Also Read - US presidential Election process 2020: अमेरिका में चुनाव के पीछे क्या है ‘270’ का गणितीय खेल? क्यों ज्यादा वोट पाकर भी राष्ट्रपति नहीं बन पाता है उम्मीदवार

– डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच फ्लोरिडा में कड़ा मुकाबला चल रहा है. बाइडेन ने अब तक 11 राज्यों में जीत दर्ज की है तो वहीं, ट्रंप 8 में जीते हैं.

