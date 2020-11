US Election Result 2020 Updates: अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) के बीच कांटे की टक्कर जारी है. मतगणना में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन अब भी आगे चल रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच फासला बुहत कम रह गया है. ‘फॉक्स न्यूज’ के अनुसार 538 ‘इलेक्टोरल कॉलेज सीट’ में से बाइडेन 238 और ट्रंप 213 पर जीत दर्ज कर चुके हैं. वहीं ‘सीएनएन’ के अनुसार बाइडेन को 220 और ट्रंप को 213 ‘इलेक्टोरल कॉलेज सीट’ पर जीत मिली है’ ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की खबर के अनुसार बाइडेन को 223 और ट्रंप को 212 पर जीत हासिल हुई है. Also Read - US Election: Donald Trump या Joe Biden आखिर कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति, जानें भारत के लिए कौन फायदेमंद

उधर, डोनाल्‍ड ट्रंप ने वोटों की गिनती के बीच देश को संबोधित किया और दावा किया है कि वह चुनाव जीत रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक होंगे और हम जैसी उम्मीद कर रहे हैं, जीत वैसी ही होगी. ट्रंप ने कहा, ‘हमने टेक्सस, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत दर्ज की है. हमें जीत का पूरा भरोसा है.’ Also Read - US Election Result 2020 Updates: फाइनल रिजल्ट से पहले ट्रंप ने कहा- धोखाधड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

"This is a fraud on the American public… we were getting ready to win the election, frankly we have won the election. Our goal now is to ensure integrity… We'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop," says Donald Trump pic.twitter.com/eG2Q6DzedZ Also Read - US Election Result 2020 Live Updates: अमेरिका में किसकी सरकार? डोनाल्ड ट्रंप-जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर

— ANI (@ANI) November 4, 2020