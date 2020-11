US Election Result 2020 Updates: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी मतगणना में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कई राज्यों में चल रही मतगणना के बीच दावा किया कि अमेरिकी जनता के साथ ‘बड़ी धोखाधड़ी’ की जा रही है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. Also Read - US Election Results 2020 LIVE: क्यों लंबा खिंच रहा है अमेरिकी चुनाव, अब तक क्यों नहीं आए नतीजे? जानिए ट्रंप और बिडेन में कौन आगे कौन पीछे

राष्ट्रपति ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का कोई हवाला दिये बिना कहा, ‘अचानक सब कुछ रुक गया. यह अमेरिकी जनता के साथ धोखाधड़ी है. यह देश के शर्म की बात है. हम यह चुनाव जीत रहे थे. सच कहूं तो हम यह चुनाव जीत चुके थे.’ Also Read - US Election Result 2020: अमेरिकी चुनाव में सनी लियोनी ने किया वोट, सोशल मीडिया पर किया मजेदार पोस्ट

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. बाइडेन 225 ‘इलेक्टोरल कॉलेज सीट’ पर जीत दर्ज कर चुके हैं जबकि ट्रंप को 213 सीटों पर जीत हासिल हुई है. विजेता को कुल 538 में से कम से कम 279 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी. Also Read - US Election: Donald Trump या Joe Biden आखिर कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति, जानें भारत के लिए कौन फायदेमंद

“This is a fraud on the American public… we were getting ready to win the election, frankly we have won the election. Our goal now is to ensure integrity… We’ll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop,” says Donald Trump pic.twitter.com/eG2Q6DzedZ

— ANI (@ANI) November 4, 2020