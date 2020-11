US Election Result 2020: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. अब तक नतीजों और रुझानों से ये स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोबारा व्हाइट हाउस लौटना मुश्किल है. इस बीच चुनाव में गलत तरह से जीत घोषित करने और पेनसिल्वेनिया तथा अन्य राज्यों में मतगणना रोकने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने खुद को अलग कर लिया और फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए उतावले ट्रंप को ऐसे में अपनी पार्टी में मजबूत समर्थन नहीं मिल रहा है. Also Read - US Election Result 2020: जीत के करीब पहुंचे बाइडेन ने कहा- लोकतंत्र में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत

केंटकी में मंगलवार को सीनेट का चुनाव जीत चुके ट्रंप के सहयोगी एवं सीनेट के बहुमत नेता मिच मैककॉनेल ने संवाददाताओं से कहा कि मतगणना समाप्त नहीं हुई है और चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है.

फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने ट्वीट किया, ''वैध मतों की गिनती में अगर दिन लगते हैं तो यह धोखाधड़ी नहीं है.''

सीनेटर लिजा मुर्कोस्की ने कहा कि चुनाव परिणाम आ रहे हैं और सभी को संयम बरतना चाहिए. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘यह जरूरी है कि हम चुनाव अधिकारियों को उनका काम पूरा करने का समय दें और हम सुनिश्चित करें कि सारे मतों की वैध तरीके से गिनती हो.’’

डेमोक्रेटों पर चुनाव गलत तरह से जीतने की कोशिश करने के ट्रंप के आरोपों पर रिपब्लिकन नेता एडम किजिंगर ने कहा, ‘‘वोट गिने जाएंगे और आप जीतेंगे या हारेंगे. और अमेरिका इसे स्वीकार करेगा.’’ ट्रंप से सार्वजनिक रूप से मतभेद जताते हुए दिये गये रिपब्लिकन नेताओं के बयान अहमियत रखते हैं.

(इनपुट भाषा)