US Election Results Live Updates 2020 in Hindi: कोविड-19 महामारी के कहर के बीच अमेरिका में चुनाव की वह तारीख आ चुकी है, जिसका लंबे समय से दुनिया को इंतजार था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन ने मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. यहां बता दें कि कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने पर ट्रंप प्रशासन की छवि को गहरा धक्का लगा है. ट्रंप के विरोधी इस मुद्दे को जोर-शोर से उछाल रहे हैं, ताकि चुनाव में उन्हें पटखनी दी जा सके. हालिया चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की मानें तो इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन (joe biden) डोनाल्ड ट्रंप (donald trump) से आगे हैं.

हालांकि चुनाव का दिन नजदीक आते-आते यह अंतर कम हो रहा है, ऐसे में चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं. बाइडेन और उनके समर्थक कोरोना महामारी को कितना तवज्जो दे रहे हैं, इसका अंदाजा बाइडेन के बयान से लगाया जा सकता है. बकौल बाइडेन, कोरोना वायरस को हराने की दिशा में पहला कदम डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी हार के तौर पर सुनिश्चित करना होगा.

क्योंकि कोविड-19 महामारी ने अमेरिका पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला है. पिट्सबर्ग में मतदाताओं से भावुक अपील करते हुए बाइडेन ने ट्रंप को हराने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि ट्रंप पिछले चार वर्षों में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. इस मौके पर पूर्व अमेरिकी उप राष्ट्रपति ने लोगों से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की.

वहीं ट्रंप और बाइडेन के बीच फ्लोरिडा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, उत्तरी कैरोलाइना और एरिजोना सहित अन्य क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला है. रियल क्लियर पॉलिटिक्स के अनुसार, बाइडेन इन पांच राज्यों और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप से केवल 3.2 फीसदी बढ़त बना पाए हैं. उधर वाशिंगटन डीसी के थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस स्टडीज के उपाध्यक्ष और निदेशक डेरेल वेस्ट के मुताबिक कड़ी टक्कर वाले सेंटर विजेता का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

इसके साथ ही इस बार चुनाव के बाद अमेरिका में हिंसा फैलने की आशंका भी जताई जा रही है. पिछले कई दिनों से अमेरिका में प्रदर्शन जारी है, माना जा रहा है कि अगर स्पष्ट बहुमत के चुनाव नतीजे नहीं आए तो प्रदर्शनकारी उग्र हो सकते हैं. ऐसे में तमाम जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं हो सकती है. इसके मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं.