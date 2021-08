Kabul, US Embassy, Kabul Arport, US, Afghanistan: अमेरिका (US) ने अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में फंसे अपने नागरिकों (US citizens) को काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हटने का अलर्ट जारी किया है. देर रात बुधवार को जारी काबुल में अमेरिकी दूतावास (US Embassy) के जारी सुरक्षा अलर्ट के अनुसार, काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को इस समय हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा नहीं करने की सलाह दी. बता दें कि अब भी करीब 1,500 अमेरिकी अफगानिस्तान में हैं. 14 अगस्त को तालिबान के काबुल पहुंचने के बाद से दिन-रात चल रहे अभियान में अब तक 4,500 अमेरिकियों को वहां से निकाला गया है.Also Read - चीन के लिए इस तरह से सिरदर्द बन सकता है तालिबान, उम्मीद करना नासमझी: रिपोर्ट

विदेश विभाग ने काबुल में एयरपोर्ट के बाहर गेट पर अमेरिकी नागरिकों को धमकी के कारण “तुरंत” छोड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है. काबुल में अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी एक सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है, “अमेरिकी नागरिक जो एबी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं, उन्हें अब तुरंत निकल जाना चाहिए.” Also Read - अफगानी महिला ने तालिबानी पति को दिया तलाक, 'डेथ वारंट' जारी, अब दिल्ली की जिम में...

Because of security threats outside the gates of Kabul airport, we are advising US citizens to avoid traveling to the airport & to avoid airport gates at this time unless you receive individual instructions from a US govt representative to do so: US Embassy in Kabul

