लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास में अलार्म बजने के बाद हड़कंप, लोगों को बाहर निकला गया

लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास में अचानक अलार्म बजने से हड़कंप मंच गया. लोगों को जल्द-जल्दी में बाहर निकाला गया है. लोगों को खिड़कियों से दूर रहने को कहा गया है.

आरो कोरोल ने ट्वीट किया, ‘लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास में अलार्म बजा. उन्होंने हमसे खिड़कियों से दूर रहने को कहा. अब भी ऐसे हालात बने हुए हैं.’ अमेरिकी दूतावास की एक लाइन में लगी केली बैट्स ने ट्वीट किया, ‘हमें यहां से दूर होने को कहा, लेकिन वहां हुआ क्या है, इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है.’