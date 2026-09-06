जिस मोस्ट वॉन्टेड आरोपी को घर-घर ढूंढ रहा अमेरिका वो भारत में हुआ अरेस्ट, FBI ने रखा था 1.3 करोड़ रुपये का इनाम

अमेरिकी नागरिक मनजीत सिंह बेदी पर वायर फ्रॉड और SNAP बेनिफिट फ्रॉड के आरोप में मामला चल रहा था. FBI के मुताबिक, मार्च 2024 से जून 2025 के बीच इस कथित योजना से अमेरिकी सरकार को कम से कम 6 लाख डॉलर का नुकसान हुआ.

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मनजीत सिंह बेदी अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के टैकोमा में Asian Grocery Store नाम की दुकान चलाता था. (ANI)

अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन(FBI) की मोस्ट वॉन्टेड भगोड़े कि लिस्ट में शामिल भारत में जन्मे अमेरिकी नागरिक मनजीत सिंह बेदी को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया है. शनिवार (5 अगस्त) को जालंधर में उसकी गिरफ्तारी हुई. बेदी पर अमेरिकी सरकार के फूड बेनिफिट प्रोग्राम में कम से कम 6 लाख डॉलर यानी करीब 5.3 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने का आरोप है. FBI डायरेक्टर काश पटेल ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी है. FBI ने बेदी के बारे में सूचना देने पर 1.5 लाख डॉलर यानी करीब 1.3 करोड़ रुपये तक के इनाम घोषित कर रखा था.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मनजीत सिंह बेदी अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के टैकोमा में Asian Grocery Store नाम की दुकान चलाता था. आरोप है कि उसने अमेरिकी सरकार के सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिसटेंस प्रोग्राम (SNAP) का गलत इस्तेमाल किया. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए मदद दी जाती है.

CAPTURED: Another FBI Most Wanted Fraudster. This is the 5th Most Wanted Fraudster captured since the creation of the new list three months ago – and yet another high value target captured overseas. Subjects captured so far have been responsible for a combined over $2 billion… pic.twitter.com/eitoNdmX7L — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 5, 2026

खाने की जगह कैश देने का आरोप

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि बेदी अपनी दुकान पर SNAP लाभार्थियों के EBT कार्ड स्वाइप करता था, लेकिन उनके लिए खाने की चीजें खरीदने के बजाय उन्हें कैश पैसे देता था. इसके बदले वह रकम का एक हिस्सा कथित तौर पर खुद रख लेता था. FBI के मुताबिक, मार्च 2024 से जून 2025 के बीच इस कथित योजना से अमेरिकी सरकार को कम से कम 6 लाख डॉलर का नुकसान हुआ.

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कोर्ट की निगरानी से भागकर पहुंचा भारत

बेदी पर वायर फ्रॉड और SNAP बेनिफिट फ्रॉड के आरोप में मामला चल रहा था. हालांकि, उसे तत्काल गिरफ्तार करने के बजाय कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी गई थी. उसे अपना पासपोर्ट जमा करने और वॉशिंगटन राज्य में रहने का निर्देश दिया गया था. FBI का आरोप है कि बेदी ने इन शर्तों का उल्लंघन किया. वह पहले अमेरिका से कनाडा पहुंचा और फिर वहां से भारत आ गया. उसके खिलाफ 21 मई 2026 को फेडरल अरेस्टिंग वॉरन्ट जारी किया गया था.

काश पटेल ने क्या कहा?

FBI डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बेदी को उन नए आरोपियों में शामिल बताया, जिन्हें एजेंसी की Most Wanted Fraudsters लिस्ट में जोड़ा गया था. पटेल ने कहा कि FBI का कैंपेन अमेरिका को कथित तौर पर धोखा देने वाले भगोड़ों को पकड़कर न्याय के सामने लाने के लिए जारी है. अब FBI बेदी को अमेरिका वापस लाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है. हालांकि, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अभी आरोप मात्र हैं और अदालत में दोष सिद्ध होना बाकी है.

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