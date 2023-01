Hindi World Hindi

तकनीकी खामी की वजह से पूरे अमेरिका में विमान सेवाएं ठप, 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

US Flight Update: अमेरिका में उड़ान सेवाएं अचानक ठप पड़ गई हैं. एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटरों में अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी की वजहसे सभी उड़ान सेवाओं पर इसका असर पड़ा है.

US Flight Update: अमेरिका में उड़ान सेवाएं अचानक ठप पड़ गई हैं. एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटरों में अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी की वजहसे सभी उड़ान सेवाओं पर इसका असर पड़ा है. तकनीकी खामी के बाद पूरे देश की सभी एयरलाइन की सभी उड़ानों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है. तकनीकी खामी की वजह से करीब 1200 उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now. Operations across the National Airspace System are affected. We will provide frequent updates as we make progress. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने एक ट्वीट में कहा कि वह अपने ‘नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम’ को बहाल करने पर काम कर रहा है.

Cleared Update No. 2 for all stakeholders: ⁰⁰The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage. ⁰⁰While some functions are beginning to come back on line, National Airspace System operations remain limited. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

एफएए ने कहा, ‘हम अंतिम सत्यापन जांच कर रहे हैं और अब सिस्टम को फिर से लोड कर रहे हैं.’ उसने कहा, ‘नेशनल एयरस्पेस सिस्टम में संचालन प्रभावित है.’ एजेंसी ने कहा कि वह लगातार अपडेट जानकारी प्रदान करती रहेगी.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

यह खराबी एफएए के ‘नोटम’ (नोटिस टू एयर मिशन) प्रणाली में गड़बड़ी के बाद आई. यह प्रणाली देश भर के हवाई अड्डों पर हवाई मुद्दों और अन्य सुविधाओं में देरी के बारे में पायलटों और अन्य कर्मियों को सचेत करती है. एफएए ने स्थिति को लेकर एक अन्य अपडेट में बताया, ‘एफएए अब भी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को पूरी तरह से बहाल करने के लिए काम कर रहा है. कुछ काम पटरी पर आ गया है…’ अधिकांश एयरलाइंस ने सिस्टम की खराबी के कारण अपने विमान को नहीं उड़ाने का विकल्प चुना है.