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अमेरिका की क्या है चाल? ताजमहल को बना रहा सहारा... लाखों का लालच, भारत की फ्री फ्लाइट- समझिए पूरा खेल

अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए नया तरीका अपनाया है. फ्री फ्लाइट और 2.4 लाख रुपये देकर खुद लौटने को कहा जा रहा है. इस कैंपेन में ताजमहल की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 7:17 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
अमेरिका की क्या है चाल? ताजमहल को बना रहा सहारा... लाखों का लालच, भारत की फ्री फ्लाइट- समझिए पूरा खेल

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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