क्या आप अमेरिका में चाहते हैं बसना? ट्रंप प्रशासन बनाने जा रहा ग्रीन कार्ड को बनाया महंगा? जानें कैसे प्रभावित होंगे भारतीय

Green Cards: यह नियम लागू होता है, तो इससे अमेरिका में रहने वाले लाखों कानूनी स्थायी निवासियों पर असर पड़ सकता है और ग्रीन कार्ड बहुत महंगे हो सकते हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 23, 2026, 1:50 PM IST
क्या आप अमेरिका में चाहते हैं बसना? ट्रंप प्रशासन बनाने जा रहा ग्रीन कार्ड को बनाया महंगा? जानें कैसे प्रभावित होंगे भारतीय
ऑफिस ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स' के 2024 के डेटा से पता चलता है कि 66,800 भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिला. (photo credit, IANS)

Green Cards: अमेरिका में बसना महंगा हो सकता है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जिससे अप्रवासियों के लिए अमेरिका के नागरिक बनने के लिए जरूरी फॉर्म भरने की लागत काफी बढ़ जाएगी. इससे ग्रीन कार्ड महंगा हो जाएगा और इसका असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर भी पड़ेगा.

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क्या है नया प्रस्ताव

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के प्रस्तावित नियम के अनुसार, पेपर के जरिए फॉर्म N-400 (नागरिकता के लिए आवेदन) भरने की लागत 760 से बढ़कर 1,330 डॉलर हो जाएगी. यानी इसमें 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. वहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लागत 710 से बढ़कर 1,280 डॉलर डॉलर हो जाएगी. यानी इसमें 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

किस कैटेगरी में नहीं बढ़ी फीस

जिन लोगों की घरेलू आय फ़ेडरल पॉवर्टी गाइडलाइंस (संघीय गरीबी दिशानिर्देशों) के 400 प्रतिशत से कम है, उनके लिए नागरिकता आवेदन फ़ॉर्म की लागत $380 ही रहेगी; इसमें कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है. कम फ़ीस वाला विकल्प सिर्फ़ पेपर फाइलिंग के लिए उपलब्ध है.

60 दिन का पब्लिक कमेंट पीरियड

DHS के प्रस्ताव में कहा गया है कि नया नियम पोस्ट होने के कम से कम 60 दिनों तक लागू नहीं होगा, क्योंकि इसे पहले पब्लिक कमेंट पीरियड यानी जनता की राय से गुजरना होगा. यह नया नियम ‘इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट’ और ‘होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट 2002’ की अलग-अलग धाराओं के तहत प्रस्तावित किया गया है.

भारतीयों पर कैसे पड़ेगा असर

हर साल ग्रीन कार्ड पाने वाले अप्रवासियों और गैर-अमेरिकी नागरिकों में भारतीय भी शामिल होते हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 तक अमेरिका में लगभग 67 लाख (6.7 मिलियन) भारतीय हैं. इनमें से 37,67,737 भारतीय मूल के लोग हैं और 23,11,484 अनिवासी भारतीय (NRI) हैं. ऑफिस ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स’ के 2024 के डेटा से पता चलता है कि 66,800 भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिला. H-1B वीज़ा को लेकर हालिया तनाव और उथल-पुथल को देखते हुए यह संख्या बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन असल में 2022 की तुलना में इसमें 50 प्रतिशत से ज़्यादा की कमी आई है.

संख्या में कमी के बावजूद, DHS (होमलैंड सिक्योरिटी विभाग) द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन की फीस में प्रस्तावित बदलावों का भारतीयों पर काफ़ी असर पड़ सकता है. ज़्यादा फीस की वजह से भारतीय अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने या बसने के दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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