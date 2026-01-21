Hindi World Hindi

Us Greenland Clash Donald Trump Davos Wef Summit Russia China Stand Putin Jinping

ट्रंप ने दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर फोड़ा 'बम' , रूस और चीन ने भी बना लिया काउंटर प्लान, इस टकराव से किसे फायदा और किसे नुकसान?

ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिम में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एयर बेस) है. डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) को ग्रीनलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ग्रीनलैंड को लेकर इंडिकेटिंग पोस्ट शेयर किया था.

ग्रीनलैंड (Greenland) को अपना बनाने की जिद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं. स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में शुरू हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WTF)में पहुंचे ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने इरादे साफ-साफ जाहिर कर दिए. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए. वह इसे लेकर रहेगा. हालांकि, ट्रंप ने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका फिलहाल ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा.

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के ऐलान के बाद NATO के जिन 8 सदस्य देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजे हैं, उनमें हलचल तेज हो गई है. चीन और रूस भी एक्टिव हो गए हैं. आइए जानते हैं ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने और क्या कहा? चीन और रूस की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी क्यों है? दोनों का काउंटर प्लान क्या है? अगर ग्रीनलैंड को लेकर NATO में बिखराव हुआ, तो इससे किसे फायदा और किसे नुकसान है. इस टकराव का भारत पर क्या असर होगा:-

दावोस में ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने क्या कहा?

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 19 जनवरी को शुरू हुआ और 23 जनवरी तक चलेगा. ट्रंप बुधवा को यहां पहुंचे थे. उन्होंने कहा, “ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कर सकता है. अमेरिका दुनिया की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक बर्फीला इलाका चाहता है, लेकिन यूरोप उसे देने को तैयार नहीं है. अमेरिका ने कभी और कुछ नहीं मांगा. वह पहले ग्रीनलैंड अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया था, तब अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड की सुरक्षा की थी. अमेरिका ने ग्रीनलैंड डेनमार्क को वापस कर दिया, यह अमेरिका की बड़ी गलती थी. लेकिन, अब हमें ग्रीनलैंड वापस चाहिए. अब यूरोप के सामने दो रास्ते हैं. अगर यूरोप ‘हां’ कहता है, तो अमेरिका इसका शुक्रगुजार होगा. अगर ‘ना’ कहता है तो अमेरिका इसे याद रखेगा.”

रूस के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी?

ग्रीनलैंड रूस के उत्तरी बेड़े के सामने स्थित है.रूस पहले से ही आर्कटिक क्षेत्र में सबसे अधिक सैन्य मौजूदगी रखता है. रूस ही आर्कटिक क्षेत्र में पावर बैलेंस तय करता है.ग्रीनलैंड के आसपास अमेरिकी रडार और मिसाइल सिस्टम रूस की रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित करते हैं. आर्कटिक बर्फ के पिघलने से रूस को बिजनेस के लिए नया मरीन रूट मिल रहा है. लेकिन, ग्रीनलैंड बीच में आता है. इसलिए रूस इसे इग्नोर नहीं करना चाहेगा.

रूस का स्टैंड और प्लान?

रूस ने ग्रीनलैंड पर अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, जिससे साफ हो कि वो भी ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है. रूस के स्टेट मीडिया Tass की रिपोर्ट के मुताबिक, डेनमार्क में रूसी एंबसेडर व्लादिमीर बारबिन ने कहा कि ग्रीनलैंड पर रूस का कोई दावा नहीं है. रूस का कोई आक्रामक प्लान नहीं है. हम न तो उन्हें मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं और न ही ब्लैकमेल कर रहे हैं. लेकिन, हमारे नाम का इस्तेमाल अगर ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए किया जा रहा है, जो रूस इसका जवाब देने की ताकत रखता है.”

चीन की ग्रीनलैंड में क्या दिलचस्पी?

चीन की महत्वाकांक्षा जगजाहिर है. चीन ने 2018 में आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च की थी. इसे पोलर सिल्क रोड भी कहते हैं. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा पोलर सिल्क रोड भी है. ग्रीनलैंड इस सिल्क रोड के बीच में एक हॉल्ट बन सकता है. चीन ने यहां रिसर्च स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का सपना देख रखा है. ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि ग्रीनलैंड अमेरिका या रूस में किसी को मिल जाए.

Add India.com as a Preferred Source

चीन पहले से ही दुनिया का बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूसर है. लेकिन, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ का इतना सोर्स है, जिसपर चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है. यूरोपीय यूनियन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 34 कच्चे माल में से कम से कम 25 ग्रीनलैंड में मौजूद हैं. यहां दो रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से हैं. इनके नाम हैं क्वानेफजेल्ड और तानब्रीज. क्वानेफजेल्ड प्रोजेक्ट में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ग्रीनलैंड मिनरल्स की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है. जबकि चीन की शेनघे रिसोर्सेज इसकी सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है. चीन महज शेयरहोल्डर बने रहना नहीं चाहता. वो इन रेयर अर्थ का मालिक बनना चाहता है.

ग्रीनलैंड को लेकर चीन का काउंटर प्लान?

चीन ने भी खुले तौर पर ग्रीनलैंड पर हक जमाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जिकून से ग्रीनलैंड की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “चीन किसी दूसरे देश पर ताकत के दम पर प्रभाव बढ़ाने का इरादा नहीं रख सकता. हमने अब तक ऐसा किया नहीं है. लेकिन, अपने हितों की रक्षा के लिए हम हमेशा से तैयार थे और रहेंगे.”

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और NATO देशों में टकराव हुआ, तो किसे फायदा किसे नुकसान?

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और NATO देशों (पोलैंड, इटली, तुर्किये) को छोड़कर अगर बाकी सदस्य देशों में टकराव की स्थिति पैदा हुई, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान NATO और इसके सदस्य देशों को ही होगा. क्योंकि NATO को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से ही मिलती है. NATO के कई सदस्य देशों में अमेरिका के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. पोलैंड और तुर्किये इसमें शामिल हैं. वहीं, अपने क्षेत्र के लिए अमेरिका के साथ टकराव से डेनमार्क की संप्रभुता और स्थिरता प्रभावित होगी.

मौजूदा समय में अमेरिकी सेना का सामना करने की ताकत NATO के सदस्य देशों के पास नहीं है. ऐसे में अगर टकराव की स्थिति पैदा हुई, तो इसका सीधा सा फायदा चीन और रूस ले जाएंगे. खासकर आर्कटिक क्षेत्र में इन दोनों देशों की मौजूदगी बढ़ेगी.

ग्रीनलैंड को लेकर अगर NATO में बिखराव हुआ, तो भारत पर क्या होगा असर?

NATO के कमजोर होने से पश्चिमी देशों की सामूहिक दबाव क्षमता घटेगी. इससे भारत को रूस, ईरान जैसे देशों के साथ रिश्ते रखने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी.

NATO के कमजोर होने से अमेरिका-केंद्रित व्यवस्था कमजोर होगी. अगर संगठन कमजोर हुआ तो भारत-रूस रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर दबाव कम होगा.

NATO मिलिट्री अलायंस है.ऐसे में इसके कमजोर होने से ब्रिक्स जैसे इकोनॉमिक ब्लॉक को फायदा हो सकता है.

NATO कमजोर पड़ा, तो ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका बढ़ेगी. पश्चिमी गठबंधनों की कमजोरी से भारत विकासशील देशों के लीडर के तौर पर उभर सकता है.

वहीं, NATO के कमजोर पड़ने से यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है. इससे युद्ध और संघर्ष बढ़ सकते हैं, जिसका असर यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार पर पड़ेगा.

NATO के कमजोर होने से चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकते है. इससे भारत को नुकसान हो सकता है.

रेफरेंस लिंक

https://www.theguardian.com/world/2026/jan/21/china-strategic-opportunity-greenland-us-donald-trump

https://www.aljazeera.com/news/2026/1/21/greenlands-strategic-position-in-seven-maps-why-trump-wants-the-island

https://www.wionews.com/photos/fact-or-fear-do-russia-and-china-pose-a-real-threat-to-greenland-as-trump-claims-inside-their-arctic-interests-1768813686872

https://www.newsweek.com/what-russia-said-interest-in-greenland-11387203