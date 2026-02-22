  • Hindi
अमेरिका में 'हनुमान' की मूर्ति पर क्यों छिड़ा हंगामा? क्या है इसके पीछे की वजह, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनियन को लेकर कितनी बार हुआ ऐसा

Third World Aliens statement: अमेरिका के टेक्सास में स्थापित भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' एक बार फिर से चर्चा में है. वजह एक कंजर्वेटिव कार्यकर्ता कार्लोस टर्किओस द्वारा इसे 'थर्ड वर्ल्ड एलियंस' का कब्जा करार देते हुए 'घुसपैठ' रोकने की मांग की है. आइये जानते हैं बयान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया शुरू हुई....

Published date india.com Published: February 22, 2026 4:45 PM IST
By Satyam Kumar
Sugar texas Statue of union
स्टेच्यू ऑफ यूनियन, शुगर लैंड, टेक्सास

Texas Hanuman Statue: अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारतीय-अमेरिकी समुदाय एक बार फिर कट्टरपंथी बयानबाजी का शिकार हुआ है. टेक्सास के शुगर लैंड (Sugar Land) शहर में स्थित भगवान हनुमान की भव्य 90 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर कंजर्वेटिव पार्टी के एक कार्यकर्ता की आपत्तिजनक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर नई वैचारिक जंग छेड़ दी है.

हनुमान की मूर्ति पर छिड़ा विवाद

डैलस-फोर्ट वर्थ क्षेत्र के रिपब्लिकन कार्यकर्ता कार्लोस टर्किओस (Carlos Turcios) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हनुमान प्रतिमा का एक वीडियो साझा करते हुए इसे घुसपैठ का प्रतीक बताया. उन्होंने लिखा कि यह पाकिस्तान का इस्लामाबाद या भारत का नई दिल्ली नहीं है. यह शुगर लैंड, टेक्सास है. थर्ड वर्ल्ड एलियंस धीरे-धीरे टेक्सास और अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं. यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा क्यों है? घुसपैठ को रोको. वहीं, टर्किओस की इस टिप्पणी को भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने जेनोफोबिक (Xenophobic) और नस्लवादी करार दिया है.

इंडियन कम्युनिटी की प्रतिक्रिया

इस नफरती बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कार्लोस टर्किओस को जमकर आईना दिखाया. कई यूजर्स ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिमा किसी सार्वजनिक फंड से नहीं, बल्कि हिंदुओं ने अपनी निजी जमीन पर अपने संसाधनों से बनाई है. अमेरिकी मीडिया के फेमस जर्नलिस्ट एडिले नजारियन ने लिखा कि टेक्सास के हिंदू पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरा नहीं हैं और हिंदू धर्म में धर्मांतरण की कोई परंपरा नहीं है. एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले समूहों में से एक है. नस्लीय भेदभाव की घटनाओं को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका में MAGA (Make America Great Again) विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के बीच अप्रवासी समुदायों की धार्मिक पहचान पर हमले बढ़े हैं. भारतीय-अमेरिकी जो चिकित्सा, शिक्षा और व्यापार में अग्रणी हैं, उन्हें अब अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए भी नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है.

पहले भी हो चुके हैं ‘नस्लीय’ हमले

यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रतिमा को निशाना बनाया गया हो. पिछले साल रिपब्लिकन नेता एलेक्जेंडर डनकैन ने इसे झूठा देवता कहा था. इस मूर्ति के उद्घाटन के समय कुछ कट्टरपंथियों ने इसे ‘डेमोनिक’ (राक्षसी) कहकर विरोध प्रदर्शन किया था. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने इन टिप्पणियों को भड़काऊ और हिंदू-विरोधी बताते हुए कई बार शिकायत दर्ज कराई है.

कितनी भव्य है स्टैच्यू ऑफ यूनियन?

टेक्सास के शुगर लैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है. यह 90 फीट ऊंची यह मूर्ति अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है. ऊंचाई के मामले में इससे ऊपर केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (151 फीट) और फ्लोरिडा की पेगासस ऐंड ड्रैगन (110 फीट) ही हैं. इसे लगभग 8 मिलियन डॉलर (करीब 67 करोड़ रुपये) की लागत से तैयार किया गया है. इसकी परिकल्पना चिन्नाजियार स्वामीजी ने की थी और इसे भारतीय-अमेरिकियों की दोहरी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

