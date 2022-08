Nancy Pelosi Taiwan Visit: चीन की धमकियों के बीच यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं और उन्हें वहां देखकर चीन बुरी तरह से भड़क उठा है और लगातार चेतावनी दे रहा है. जानकारी के मुताबिक नैंसी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन के 21 सैन्य विमान ताइवान के एयर स्पेस में मंगलवार को घुस गए थे. इस बीच, नैंसी पेलोसी ने ताइवान में मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसी भी तरह की धमकी से रुकने वाले नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा कि मेरा ताइवान आने के पीछे तीन अहम मुद्दा है और वो है-पहला-सुरक्षा, दूसरा-शांति और तीसरी अच्छी सरकार.Also Read - Nancy Pelosi Visit Live Updates: नैंसी पेलोसी ने की ताइवानी राष्ट्रपति से मुलाकात, कहा- हर तरह से साथ देगा अमेरिका

नैंसी पेलोसी ने कहा कि ताइवान को लेकर चीन में जो हो रहा है, वह लोकतंत्र के विपरीत है. हॉन्ग कॉन्ग में जो हुआ उस पर और सबूत की जरूरत नहीं है. एक देश में दो सिस्टम नहीं चल सकते हैं. नैंसी ने बड़ी बात कही है कि हम नहीं चाहते कि ताइवान के साथ कुछ भी जबरदस्ती हो. Also Read - ताइवान को लेकर चीन-अमेरिका के बीच तनातनी तेज, क्या दो महाशक्तियों के बीच महायुद्ध की है आहट

दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष चल रहा है और जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है, हमें ताइवान के बारे में उसकी तकनीकी प्रगति के बारे में अब बात करनी होगी और लोगों को ताइवान के अधिक लोकतांत्रिक बनने का साहस दिखाना होगा. Also Read - चीन से तनाव के बीच ताइवान पहुंची नैंसी पेलोसी ने कहा- मजबूत लोकतंत्र खतरे में है, बीजिंग का जवाबः यात्रा बेहद खतरनाक

उन्होंने कहा कि हम ताइवान के लोकतंत्र के समर्थक हैं और अमेरिका ताइवान में शांति चाहता है. हम ताइवान के साथ संसदीय आदान-प्रदान बढ़ाना चाहते हैं. ताइवान दुनिया के सबसे स्वतंत्र समाजों में से एक है.

#WATCH | Taiwan: US House Speaker Nancy Pelosi meets President of Taiwan Tsai Ing-wen in Taipei pic.twitter.com/i7zVHUsOYx

— ANI (@ANI) August 3, 2022