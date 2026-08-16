H-1B वीजा को लेकर अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, 15 सितंबर से ये फॉर्म हो जाएंगे रिजेक्ट; जानिए क्या कहता है नया नियम

H1B Visa: अमेरिका की नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा ने वीजा से जुड़े दो अहम फॉर्म में बदलाव का ऐलान किया है. ये बदलाव 15 सितंबर 2026 से लागू होंगे. इसके बाद पुराने फॉर्म भेजने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है. नए नियम के तहत फॉर्म आई-539 और फॉर्म आई-765 के नए संस्करण इस्तेमाल करने होंगे. यह बदलाव अमेरिका में रहने वाले एच-1बी वीजा धारकों, छात्रों, उनके परिवारों और दूसरे गैर-आप्रवासी वीजा धारकों के लिए खास तौर पर जरूरी है.
फॉर्म आई-539 का इस्तेमाल अमेरिका में रहते हुए गैर-आप्रवासी वीजा स्थिति को बढ़ाने या बदलने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, एच-1बी धारकों के परिवार में शामिल एच-4 पति-पत्नी और बच्चे कुछ मामलों में इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, एच-1बी कर्मचारी खुद अपना एच-1बी दर्जा बढ़ाने या बदलने के लिए आम तौर पर आई-539 का इस्तेमाल नहीं करता. ऐसे मामलों में नियोक्ता आम तौर पर फॉर्म आई-129 दाखिल करता है. इसलिए आवेदकों को अपने वीजा की श्रेणी के हिसाब से सही फॉर्म चुनना होगा.
फॉर्म आई-765 का इस्तेमाल अमेरिका में काम करने की अनुमति लेने के लिए किया जाता है. इस आवेदन के जरिए रोजगार अनुमति दस्तावेज यानी ईएडी के लिए आवेदन किया जा सकता है. एच-1बी कर्मचारी आम तौर पर अपने एच-1बी काम की अनुमति के लिए आई-765 का इस्तेमाल नहीं करता. हालांकि, पात्रता पूरी करने वाले कुछ एच-4 पति-पत्नी इस फॉर्म के जरिए ईएडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. अमेरिका में पढ़ाई करने वाले कुछ छात्र और दूसरी श्रेणियों के लोग भी अपनी स्थिति के अनुसार इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के मुताबिक, फॉर्म आई-539 का नया संस्करण 15 सितंबर 2026 तारीख वाला होगा. यह 28 अगस्त 2024 वाले पुराने संस्करण की जगह लेगा. इसी तरह फॉर्म आई-765 का 15 सितंबर 2026 वाला नया संस्करण, 21 अगस्त 2025 वाले पुराने संस्करण की जगह लेगा. 15 सितंबर से पहले भेजे गए पुराने संस्करण के फॉर्म स्वीकार किए जा सकते हैं. लेकिन 15 सितंबर या उसके बाद पुराने संस्करण वाला फॉर्म भेजने पर उसे खारिज किया जा सकता है. इसलिए आवेदन भेजने की तारीख का ध्यान रखना जरूरी है.
इस बदलाव को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि नागरिकता और आव्रजन सेवा ने किसी तरह की अतिरिक्त छूट अवधि नहीं रखी है. यानी 15 सितंबर के बाद पुराने फॉर्म के साथ आवेदन करने पर बाद में नया फॉर्म देने के लिए अलग समय नहीं मिलेगा. एजेंसी ने नए फॉर्म के नमूने और उनके निर्देश पहले से जारी करने की बात कही है, ताकि लोग बदलाव समझ सकें. हालांकि, नए 15 सितंबर 2026 वाले फॉर्म को 15 सितंबर से पहले दाखिल नहीं करना है. एच-1बी धारकों, छात्रों और दूसरे वीजा धारकों को आवेदन भेजने से पहले फॉर्म का नया संस्करण जरूर जांच लेना चाहिए.
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