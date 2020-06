वॉशिंगटन: अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है. चीन की हांगकांग नीति के खिलाफ कड़ा रुख अख्‍तियार करते हुए डोनाल्‍ड ट्रंप की सरकार ने शुक्रवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. Also Read - भारत की चीन को चेतावनी: यथास्थिति बदलने के प्रयासों के परिणाम व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेंगे

अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) अधिकारियों पर हांगकांग की स्वायत्तता, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने पर लगाया है.

विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लागू कर रहे हैं. पोम्पिओ ने कहा, "आज मैं सीसीपी के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों की घोषणा करता हूं. इनके बारे में माना गया है कि इन्होंने 1984 चीन-ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र में गारंटी प्रदान की गई हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को दबाया या मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता को कमतर किया या ऐसा करने में इनकी मिलीभगत है."

President @realDonaldTrump promised to punish the CCP officials responsible for eviscerating Hong Kong’s freedoms. Today, we are taking action to do just that– we’ve announced visa restrictions on CCP officials responsible for undermining Hong Kong’s autonomy and human rights.

