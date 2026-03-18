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Us Intelligence Chief Tulsi Gabbard Says Pakistan Iran Biggest Nuclear Threat For America

पाकिस्तान बना अमेरिका के लिए परमाणु खतरा! ईरान पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट; इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान

अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) ने पाकिस्तान समेत कई देशों को परमाणु खतरा बताया. साथ ही दावा किया कि अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं किया है.

Pakistan-Iran Biggest Nuclear Threat for US: अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) के हालिया बयान ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने अमेरिकी सीनेट में पेश अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे बनते जा रहे हैं. इस लिस्ट में चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी शामिल हैं.

गबार्ड के अनुसार, ये सभी देश तेजी से ऐसे मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम हैं. इससे अमेरिका की सुरक्षा पर सीधा खतरा बढ़ता जा रहा है. खासतौर पर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल होना साउथ एशिया के लिए भी चिंता का विषय माना जा रहा है.

गबार्ड ने क्या कुछ बताया?

रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग पर भी जोर दिया गया है. गबार्ड ने बताया कि उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ मिलकर नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है. ये गठजोड़ भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है.

ईरान को लेकर बड़ा बयान

ईरान को लेकर भी गबार्ड का बयान काफी अहम रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया था. इतना ही नहीं, अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ईरान ने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की हो.

हालांकि, ये दावा विवादों में भी घिर गया है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है और वह भविष्य में इसे फिर से विकसित कर सकता है. वहीं, अमेरिकी राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर मतभेद सामने आए हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पहले दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था, जिसके चलते सैन्य कार्रवाई जरूरी हो गई थी, लेकिन कई विश्लेषकों का कहना है कि इस दावे के समर्थन में ठोस सबूत नहीं हैं. गबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि भले ही ईरान को सैन्य रूप से भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन उसकी सरकार अभी भी कायम है.

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इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और विवाद तब सामने आया जब गबार्ड के एक वरिष्ठ सहयोगी ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान से ‘तत्काल खतरे’ की बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और फैसले पूरी जानकारी के आधार पर नहीं लिए गए.