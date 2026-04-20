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युद्धों का फायदा उठाता रहा है पाकिस्तान, पहली बार बुरी तरह फंसा, जानिए मदद के नाम पर विदेशों से कितने पैसे लूटे हैं

अमेरिका अब तक जितनी बार भी पश्चिम एशिया में युद्ध में फंसा है, पाकिस्तान को खूब फायदा हुआ है. ये पहली बार है जब युद्ध के कारण पाकिस्तान की जान फंसी हुई है. तेल और LNG के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है.

Published date india.com Published: April 20, 2026 12:28 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

US-Iran War: हालिया ईरान-अमेरिका युद्ध से पहले मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उससे पाकिस्तान ने जमकर फायदा उठाया है. ये पहली बार है जब पाकिस्तान को किसी दूसरे देश के युद्ध से करारी चोट लगी है. पिछले 45 सालों में पाकिस्तान ने मदद और समर्थन के नाम पर अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र से मुफ्त में अरबों डॉलर हासिल किए हैं. पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगेलिक स्थिति रही है. लेकिन, अब यही उसके लिए समस्या बन गई है. आइये जानते हैं कैसे.

पाकिस्तान ने विदेशों से कितने पैसे लिए

अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान पश्चिमी देशों और अमेरिका का लाड़ला रहा है. आतंक को खुला समर्थन देने के बावजूद यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान के प्रति उदार रहे हैं. पाकिस्तान की लॉटरी सबसे पहले तब लगी जब 80 के दशक में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया. इस दौरान अमेरिका ने सोवियत को हराने के लिए पाकिस्तान की मदद ली. बदले में पाकिस्तान ने अमेरिका से मोटे पैसे खाए.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना का समर्थन लेने के लिए अमेरिका ने 1981 तक 3.2 बिलियन के सैन्य और आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की थी. 1988 और 1993 के बीच $4-4.2 बिलियन डॉलर की दूसरी किश्त भी मिली. ठीक इसी समय सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को 6-8 बिलियन की सहायता दी. इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी शरणार्थियों की सहायता के लिए पाकिस्तान को अतिरिक्त 3-5 बिलियन डॉलर दिया.

बिना कुछ किए लगभग एक दशक तक पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते रहे. विश्व बैंक और IMF ने भी 5-7 बिलियन की अतिरिक्त सहायता देकर पाकिस्तान का समर्थन किया. पाकिस्तान के जियो न्यूज की एक खबर के मुताबिक, 1980 के दशक के दौरान कुल 20-27 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को बिना किसी ब्याज के मिले.

मुफ्त के पैसों का दूसरा चरण

अमेरिका में 9/11 की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान ने फिर से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बेवकूफ बनाया. इस घटना के बाद आतंक से लड़ाई के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को आपातकालीन कोष के रूप में 600 मिलियन जारी किए. पेरिस क्लब ने पाकिस्तान के लगभग 12.5 बिलियन के कर्ज को किश्तों में चुकाने की अनुमति दी. अमेरिकी कांग्रेस ने 3 बिलियन के 5 वर्षीय पैकेज का समर्थन दिया. पाकिस्तान ने इस दौरान अमेरिका से 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज भी माफ करा लिया.

राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ के शासनकाल में, अमेरिका ने मुख्य रूप से ‘कोएलिशन सपोर्ट फंड’ के जरिए पाकिस्तान को 13 बिलियन से अधिक की सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की. लगातार अरबों डॉलर की विदेशी मदद का पाकिस्तान ने खूब फायदा उठाया. मुफ्त के पैसे से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2006-07 तक 5.65 बिलियन हो गया.

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अब भारी पड़ रहा है अमेरिका-ईरान युद्ध

अमेरिका अब तक जितनी बार भी पश्चिम एशिया में युद्ध में फंसा है, पाकिस्तान को खूब फायदा हुआ है. ये पहली बार है जब युद्ध के कारण पाकिस्तान की जान फंसी हुई है. तेल और LNG के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है. हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान को एक देश का कर्ज दूसरे देश से कर्ज लेकर चुकाना पड़ रहा है.

पाकिस्तान का लगभग 80-85% तेल आयात होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही होता है. अब जब ये मार्ग बंद है तो पाकिस्तान में तेल-गैस का संकट भी खड़ा हो गया है और महगाई भी चरम पर पहुंच गई है. पहली बार पाकिस्तान का भूगोल उसके लिए मुसीबत बना है. इस पूरे मामले में सबसे विडंबना वाली बात ये है कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है. कूटनीतिक अहमियत मिलने के बाद भी पाकिस्तान के आर्थिक हालात खस्ता होते जा रहे हैं.

पाकिस्तान की जीडीपी पर भी असर

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नई रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक हालत को लेकर चिंता जताई है. आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 3.5 प्रत‍िशत कर दिया है. आईएमएफ ने यह भी कहा कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो सकती है.

पाकिस्तान में महंगाई को लेकर भी आईएमएफ ने चिंता जताई है. अगले वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 8.4 प्रत‍िशत कर दिया गया है, जो पहले सात प्रतिशत था. महंगाई ज्यादा रहने की वजह से पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक पर दबाव पड़ सकता है कि वो ब्याज दरों को बढ़ाए या कम से कम उन्हें ऊंचा ही बनाए रखे. कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए पहली बार कोई युद्ध तबाही की वजह बना है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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