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खुशखबरी...अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म, 4 दिन बाद खुलेगा होर्मुज, ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान

US Iran Peace Deal: इस समझौते के ऐलान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज 4 दिन बाद शुक्रवार को खुल जाएगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 15, 2026, 6:46 AM IST
खुशखबरी...अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म, 4 दिन बाद खुलेगा होर्मुज, ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान
स्विट्जरलैंड में 19 जून को समझौते पर दस्तखत का कार्यक्रम तय है. (photo credit IANS, for representation only)

US Iran Peace Deal: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (14-15 जून) की रात ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका में शांति समझौता हो गया है. ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा रहा है और समझौते पर दस्तखत होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फिर से खुल जाएगा. हालांकि समझौते की डिटेल अभी जारी नहीं की गई है.

कब कहां होगा समझौते हस्ताक्षर

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये ईरान अमेरिका समझौता शुक्रवार (19 जून) से लागू होगा. उसी दिन स्विट्जरलैंड में समझौते पर दस्तखत का कार्यक्रम तय है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वे वहां मौजूद रहेंगे और ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

और पढ़ें: US Iran Peace Deal: ईरान में प्रदर्शन, अराघची के इस्तीफे की मांग

60 दिन की बातचीत का दौर

उम्मीद है कि इस समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के बाद युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत का एक और 60 दिन का दौर शुरू होगा.

समझौते का तुरंत दिखा तेल की कीमतों असर

समझौते की खबर के बाद रविवार को ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी क्रूड की कीमतों में गिरावट आई. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए एक अहम समुद्री रास्ता है और फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से यह असल में बंद ही रहा है.

क्यों नहीं हुई रविवार को डील

अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि तेहरान नहीं चाहता था कि समझौते का ऐलान ईरान में आधी रात से पहले हो, क्योंकि उस समय ट्रंप का जन्मदिन होता है. उनकी बात मान ली गई. इसके कुछ ही मिनटों बाद ऐलान किया गया, जिससे ईरान में तो सोमवार हो गया, लेकिन अमेरिका में रविवार यानी ट्रंप का जन्मदिन था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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