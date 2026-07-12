US-Iran War: जहाज पर हमला, ईरान ने रास्ता रोका, अमेरिका ने बरसाए बम..., होर्मुज में जंग की नई चिंगारी

होर्मुज में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. ईरान की तरफ से एक कंटेनर जहाज पर कार्रवाई और समुद्री मार्ग बंद करने के ऐलान के बाद अमेरिका ने कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए. यहां पढ़ें अब तक का पूरा अपडेट.

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ईरान और अमेरिका के बीच फिर छिड़ी जंग. Image Source - AI से बनाई गई तस्वीर है.

ईरान ने होर्मुज में कंटेनर जहाज पर कार्रवाई के बाद मार्ग बंद करने का ऐलान किया.

अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए.

जहाज पर हुए हमले में एक नागरिक चालक दल का सदस्य लापता है और जहाज को भारी नुकसान पहुंचा.

होर्मुज में बढ़ते तनाव से वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर की आशंका बढ़ गई.

US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया है. ईरान और अमेरिका के बीच चल रही टकराव की स्थिति ने नया मोड़ ले लिया है. एक कंटेनर जहाज पर हमले और उसके बाद ईरान की तरफ से होर्मुज बंद करने की घोषणा ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. वहीं, इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं.

अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े बलों ने हमला किया. इस घटना में जहाज के इंजन को गंभीर नुकसान हुआ और आग लग गई. एक नागरिक चालक दल का सदस्य लापता बताया जा रहा है, जबकि जहाज अपनी यात्रा पूरी करने की स्थिति में नहीं रहा.

ट्रंप के आदेश पर कई ठिकानों पर हमले

इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने शनिवार (11 जुलाई) शाम ईरान के कई ठिकानों पर नए हवाई हमले किए. ये इस हफ्ते के अंदर अमेरिका की तीसरी सैन्य कार्रवाई बताई जा रही है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी साफ संकेत दिया कि ईरान की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी.

दूसरी तरफ, ईरानी मीडिया ने केश्म द्वीप, बंदर अब्बास और सीरिक इलाके में कई विस्फोटों की खबर दी है. हालांकि, इन हमलों से हुए नुकसान को लेकर ईरान की ओर से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है. तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने घोषणा की कि होर्मुज फिलहाल बंद माना जाएगा.

ईरान ने क्या कुछ कहा?

ईरान का कहना है कि जब तक क्षेत्र में अमेरिकी दखल जारी रहेगा, तब तक उसकी नौसेना किसी भी जहाज को इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं देगी. ईरान ने ये भी कहा कि कुछ जहाज अनधिकृत मार्गों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण चेतावनी स्वरूप कार्रवाई की गई.

होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी खेप इसी रास्ते से गुजरती है. ऐसे में इस मार्ग के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक असर पड़ सकता है.

इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात कर समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर चर्चा की. वहीं, अमेरिका ने ईरान पर युद्धविराम जैसी समझ के उल्लंघन का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका ने तेल निर्यात से जुड़ी रियायतें खत्म कर समझौतों का सम्मान नहीं किया.