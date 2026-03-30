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'होमुर्ज स्ट्रेट तुरंत खोलो, वरना...' ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, इस बार दी खार्ग उड़ाने की धमकी
US Warning To Iran: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध में होर्मुज स्ट्रेट संकट और ट्रंप की चेतावनी से तनाव और बढ़ गया है. आइए जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग को एक महीना हो गया है, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे खराब हैं. शुरुआत में उम्मीद थी कि जल्दी ही सीजफायर हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई साफ संकेत नहीं मिला है. हालांकि, बीच-बीच में समझौते की खबरें जरूर आईं, मगर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया. अब लोगों के बीच डर और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह संघर्ष अब लंबे समय तक खिंचता दिख रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट को लेकर US की बड़ी चेतावनी
अब अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया, तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी. इस चेतावनी में ईरान के तेल के कुओं, पावर प्लांट्स और अहम ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है. यह बयान इस बात का संकेत देता है कि मामला अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां
इस बीच, ये भी खबरें आईं हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. हजारों सैनिकों और मरीन को वहां भेजने की तैयारी की जा रही है और कुछ टुकड़ियां पहले ही पहुंच चुकी हैं. इससे यह अंदेशा बढ़ गया है कि आने वाले समय में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह संघर्ष और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है.
लगातार हमले और बढ़ता खतरा
जंग की शुरुआत के बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं. ईरान के कई बड़े नेता और अधिकारी मारे जा चुके हैं, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल हमले कर रहा है. यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है. ऐसे में दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या जल्द कोई समाधान निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे.
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