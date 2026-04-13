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ट्रंप का बड़ा एक्शन; ईरान के खिलाफ समुद्र में घेराबंदी तेज... 15 युद्धपोत, F-35 जेट और ओस्प्रे तैनात
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री घेराबंदी शुरू कर दी है. 15 से ज्यादा युद्धपोत और एडवांस जेट तैनात किए गए हैं. चेतावनी दी गई है कि नजदीक आने वाले जहाजों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
मिडिल ईस्ट (Middle East) में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए समुद्री घेराबंदी (Naval Blockade) लागू करने की घोषणा की है. इस ऑपरेशन के तहत 15 से ज्यादा युद्धपोत, एडवांस फाइटर जेट और विशेष एयरक्राफ्ट अरब सागर और आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं.
इस मिशन का केंद्र बना है अमेरिकी युद्धपोत USS Tripoli (LHA-7), जो अपनी अत्याधुनिक क्षमता के लिए जाना जाता है. इस जहाज से F-35B Lightning II जैसे स्टील्थ फाइटर जेट और MV-22 Osprey जैसे मल्टी-रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा रहे हैं. खास बात ये है कि ये जहाज एक साथ 20 से ज्यादा F-35B जेट को सपोर्ट करने में सक्षम है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने पुष्टि की है कि ये घेराबंदी ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों के आसपास लागू की जा रही है. हालांकि, अमेरिका ने ये भी साफ किया है कि गैर-ईरानी बंदरगाहों के लिए आने-जाने वाले जहाजों को होमुर्ज (Strait of Hormuz) से गुजरने से नहीं रोका जाएगा.
इस बीच, ट्रंप ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर ईरान के तेज रफ्तार छोटे युद्धपोत इस घेराबंदी के पास आए, तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि हालिया संघर्ष में ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके अधिकांश बड़े जहाज पहले ही तबाह हो चुके हैं.
ठोस समझौता नहीं होता है
ये सैन्य कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत की कोशिशें चल रही थीं. हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में बातचीत की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका. इसके बाद ही अमेरिका ने यह सख्त कदम उठाया.
इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक असर भी देखने को मिल सकता है. खासकर होमुर्ज (Strait of Hormuz) जैसे अहम समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह का तनाव दुनिया भर में तेल सप्लाई और व्यापार को प्रभावित कर सकता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में हर गतिविधि पर दुनिया की नजर बनी हुई है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घेराबंदी सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी है. अमेरिका इस कदम के जरिए ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है. हालांकि, इससे हालात और बिगड़ने का खतरा भी बना हुआ है.
आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये तनाव कूटनीति के जरिए कम होता है या फिर ये संघर्ष और बड़े स्तर पर फैलता है. फिलहाल, समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है.
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