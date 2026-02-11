By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान से पहले भी कई देशों के परमाणु सपनों पर अमेरिका ने फेरा पानी! देखिए पूरी लिस्ट
हाल ही में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका अपने हितों और वैश्विक सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान अकेला नहीं है?
Iran US Nuclear Program News: हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू हुई है. दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में अमेरिका की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है. चाहे वह कूटनीति हो, आर्थिक पाबंदियां हों या फिर सैन्य हमला, अमेरिका ने अलग-अलग तरीकों से देशों को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की कोशिश की है.
जून 2025 में एक बड़ी घटना हुई जब अमेरिका ने ईरान की खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया. लेकिन ईरान अकेला ऐसा देश नहीं है, जिस पर अमेरिका ने दबाव बनाया हो. इतिहास गवाह है कि कई देशों ने अमेरिकी प्रभाव के कारण अपने परमाणु सपनों को छोड़ दिया.
ईरान के प्रोग्राम पर चलाया चाबुक
22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया. इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया. सालों तक बातचीत और आर्थिक पाबंदियों का असर न होते देख अमेरिका ने यह कदम उठाया. अमेरिकी आकलन के अनुसार, इस हमले ने ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को कई साल पीछे धकेल दिया है.
लीबिया से बातचीत से समाधान
ईरान के विपरीत, लीबिया का उदाहरण थोड़ा अलग है. 2003 में गद्दाफी के नेतृत्व में लीबिया ने खुद ही अपने सामूहिक विनाश के हथियारों को खत्म करने का फैसला किया. अमेरिका और ब्रिटेन के साथ लंबी बातचीत के बाद लीबिया इस बात पर सहमत हुआ कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षक उसके परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करने की निगरानी करेंगे. इसे कूटनीति की एक बड़ी जीत माना जाता है.
दक्षिण अफ्रीका का एक अनोखा उदाहरण
दक्षिण अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने चुपके से परमाणु हथियार बनाए और फिर खुद ही उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया. शीत युद्ध के अंत में दक्षिण अफ्रीका ने अपने 6 परमाणु बमों को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया. हालांकि यह उनका आंतरिक फैसला था, लेकिन अमेरिकी दबाव और बदलती वैश्विक राजनीति ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका परमाणु अप्रसार संधि में शामिल हो गया.
सोवियत संघ से अलग हुए देश
1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तो यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस के पास अचानक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु जखीरा आ गया. अमेरिका और रूस ने मिलकर इन देशों के साथ बातचीत की. 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत, ये तीनों देश अपने परमाणु हथियार रूस को सौंपने और खुद परमाणु-मुक्त देश बनने पर राजी हो गए.
इराक पर पाबंदियां और युद्ध
1991 के खाड़ी युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के इराक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे. संयुक्त राष्ट्र की जांच और इन पाबंदियों ने इराक की परमाणु क्षमता को लगभग खत्म कर दिया था. 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला इसी आधार पर किया था कि वहां परमाणु हथियार हो सकते हैं, हालांकि बाद में वहां कोई सक्रिय प्रोग्राम नहीं मिला.
अमेरिका की रणनीति के मुख्य बिंदु
अमेरिका परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मुख्य रूप से तीन रास्तों पर चलता है. पहला डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क- NPT जैसी संधियों के जरिए देशों को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा तक सीमित रखना. दूसरा आर्थिक पाबंदियां- जो देश बात नहीं मानते, उनकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना ताकि वे समझौता करने को मजबूर हों.
तीसरा सैन्य कार्रवाई- जब कूटनीति विफल हो जाती है और खतरा सिर पर होता, है जैसे ईरान के मामले में, तो अमेरिका सीधे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकता. परमाणु हथियारों की यह होड़ दुनिया के लिए हमेशा से एक संवेदनशील विषय रही है, और अमेरिका की ये रणनीतियां वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को तय करती हैं.
