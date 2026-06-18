ट्रंप के आदेश के बाद ईरान को बड़ी राहत, अमेरिकी नौसेना ने समुद्री रास्तों से हटाई रोक

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद समुद्री नाकेबंदी हटाई गई है. जानिए दोनों देशों में हुए इस शांति समझौते से होर्मुज और वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा.

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इस समझौते में कुछ अनौपचारिक सहमतियां भी शामिल बताई गई हैं. (Photo from AI)

चार महीने के तनाव के बाद अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के जरिए बातचीत की नई शुरुआत की.

समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अगले 60 दिनों तक व्यापक शांति वार्ता जारी रहेगी.

CENTCOM ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के आसपास लागू समुद्री नाकेबंदी हटा दी है.

Iran US Peace Deal: 28 फरवरी 2026 से ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुआ तनाव आखिरकार अंत के मोड़ पर पहुंच गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते पर साइन किए हैं, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में लगभग चार महीने से जारी तनाव को खत्म करना है. हालांकि, इसे अंतिम शांति समझौता नहीं बल्कि आगे की बातचीत के लिए शुरुआती ढांचा माना जा रहा है. समझौते के बाद, एक बड़ी घोषणा हुई है. दरअसल, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ऐलान किया है कि ईरान के आसपास लागू समुद्री नाकेबंदी हटा रहा है.

नाकेबंदी हटने से जहाजों की आवाजाही होगा आसान

इस फैसले के तहत, अमेरिकी सेना अब ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही नहीं रोकेगी. अरब सागर क्षेत्र और ओमान की खाड़ी में व्यावसायिक जहाजों को सामान्य तरीके से आने-जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि, अमेरिकी नौसेना अभी भी क्षेत्र में मौजूद रहेगी, ताकि समझौते के पालन पर नजर रखी जा सके.

US उपराष्ट्रपति ने बताई आगे की रणनीति

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक, दोनों देशों ने शुरुआती समझौते पर सहमति बनाई है. जिसके बाद अब 60 दिनों तक व्यापक शांति समझौते पर बातचीत होगी. तकनीकी स्तर की बैठकें जल्द शुरू होंगी और स्विट्जरलैंड में आमने-सामने वार्ता की तैयारी की जा रही है. इस समझौते में कुछ अनौपचारिक सहमतियां भी शामिल बताई गई हैं, जिनका उद्देश्य बातचीत को आसान बनाना है.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President’s direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

होर्मुज खुलने से दुनिया भर को राहत

इस समझौते का असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा. डील के तहत, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं. बता दें यह रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए खास माना जाता है. इससे ईरानी बंदरगाहों तक व्यावसायिक पहुंच आसान होगी और ऊर्जा बाजार पर दबाव कम हो सकता है.

अब भी बाकी हैं कुछ चुनौतियां

भले ही हालात पहले से शांत दिख रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए हैं. क्षेत्रीय तनाव और कुछ मोर्चों पर जारी सैन्य गतिविधियां आने वाले समय में बातचीत को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में अगले 60 दिन सबसे अहम माने जा रहे हैं. यही तय करेंगे कि यह शुरुआती समझौता स्थायी शांति में बदलता है या नहीं.