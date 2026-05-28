Hormuz Update: होर्मुज से हटेगा तनाव? US-ईरान डील में बिना टोल जहाजों की एंट्री, ट्रंप की मंजूरी बाकी

US-Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को बिना टोल जहाजों के लिए खोलने, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम पर नई शर्तों की चर्चा है. अंतिम मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है.

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क्या अब बिना टोल खुलेगा होर्मुज?

US Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक अहम शांति समझौते का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है. इस संभावित डील का सबसे बड़ा असर दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने की बात शामिल है.

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में गिना जाता है. वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का करीब 20 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. पिछले कुछ समय से अमेरिका-ईरान तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित रही. ईरान की तरफ से रास्ता बंद किए जाने और अमेरिका नौसैनिक कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ गई थी.

क्या नई डील के बाद नहीं देना पड़ेगा होर्मुज पर टोल?

रिपोर्ट के अनुसार, नई डील लागू होने के बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा. साथ ही अंतरराष्ट्रीय जहाजों को बिना रोक-टोक आने-जाने की अनुमति मिलेगी. अमेरिका ने ये भी शर्त रखी है कि ईरान को 30 दिनों के अंदर इस समुद्री मार्ग में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगें हटानी होंगी. इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी में ढील देगा. हालांकि, ये राहत पूरी तरह ईरान के व्यवहार पर निर्भर होगी. अगर फिर से जहाजों की आवाजाही में बाधा डाली गई, तो अमेरिकी नौसेना कार्रवाई जारी रख सकती है.

समझौते में आर्थिक राहत का पहलू भी शामिल बताया जा रहा है. अगले 60 दिनों तक दोनों देश स्थायी समझौते पर बातचीत करेंगे. इसी दौरान ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज फंड जारी करने और मानवीय सहायता पहुंचाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी. न्यूक्लियर विवाद अब भी दोनों देशों के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक शुरुआती समझौते में ईरान ये भरोसा देगा कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा. वहीं, यूरेनियम भंडार और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बाकी मुद्दों पर विस्तृत बातचीत अगले चरण में होगी.

इसी परमाणु विवाद को लेकर अमेरिका और इजरायल पहले भी ईरान पर सख्त रुख अपनाते रहे हैं. 2025 में इजरायल के साथ 12 दिन तक चले संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे. वॉशिंगटन और तेल अवीव लगातार दावा करते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है.