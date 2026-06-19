पीस डील के पहले ही दिन रुकी अमेरिका-ईरान की बातचीत, लेबनान पर इजरायल के बयान से बढ़ी टेंशन

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर गुरुवार (18 जून 2026) को साइन हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने समझौते के कागजात पर डिजिटली साइन किए. पाकिस्तान इस डील का गारंटर बना है. डील गुरुवार से ही लागू हो गई. शुक्रवार (19 जून) को पहले दिन बातचीत होनी थी, लेकिन इजरायल के एक कदम के बाद दोनों देशों के बीच पहले दिन की बातचीत रोक दी गई है.
अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका-ईरान की पीस डील से नाराज इजरायल ने लेबनान पर फिर से हमले किए हैं. इजरायल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-गवीर ने दक्षिणी लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए. लेबनान पर ताजा हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ गई है.
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CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना (IDF) ने दावा किया है कि उसने गुरुवार रात से दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के 18 लड़ाके मारे गए. दूसरी ओर, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमलों में एक टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं.
⭕️WATCH: A Hezbollah launcher firing rockets toward IDF soldiers
In response to Hezbollah’s repeated & blatant ceasefire violations, the IDF struck 2 Hezbollah command centers in the Beqaa Valley, 80+ terror targets in southern Lebanon and eliminated dozens of Hezbollah… pic.twitter.com/NntfHM87vd
— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2026
इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने लेबनान पर भड़काऊ बयान दिया. बेन गवीर ने कहा, “पूरा लेबनान जलना चाहिए. हर इजरायली मां के आंसुओं के बदले एक हजार लेबनानी मांओं को रोना चाहिए.”
अमेरिका-ईरान पीस डील को लेकर ईरान की प्रमुख शर्तों में से एक लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकना था. ईरान लंबे वक्त से लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट और उसकी फंडिंग करता है. इस जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरान के पक्ष में इजरायल पर हमले कर रहे थे. ईरान का तर्क रहा कि सिर्फ अमेरिका-ईरान के बीच समझौता काफी नहीं होगा. अगर इजरायल लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखता है, तो पूरे क्षेत्र में फिर से संघर्ष भड़क सकता है. इससे किसी भी पीस डील का असर कमजोर पड़ जाएगा.
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पीस डील लागू होने के बाद भी इजरायल ने साफ कहा था कि उसकी सेना अभी लेबनान से पीछे कतई नहीं हटेगी. इजराइली सेना (IDF) ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जारी किया है और साफ किया है कि फिलहाल वहां से सैनिक नहीं हटाए जाएंगे. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, 2 मार्च से अब तक इन हमलों में 3,900 लोग मारे जा चुके हैं.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, लेबनान पर ताजा हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि वह स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने से पहले लेबनान में सैन्य कार्रवाई रुकने की गारंटी चाहता है. ईरान ने मांग की है कि साइन हुए समझौते में तय प्रावधानों के मुताबिक लेबनान में लड़ाई खत्म होने का भरोसा दिया जाए.
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