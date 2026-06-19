पीस डील के पहले ही दिन रुकी अमेरिका-ईरान की बातचीत, लेबनान पर इजरायल के बयान से बढ़ी टेंशन

अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस के वर्साय पैलेस में 18 जून को पीस डील पर साइन हुए. स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होनी थी, लेकिन यह बैठक अचानक रद्द कर दी गई. इसके पीछे लेबनान में इजरायल के लगातार जारी सैन्य हमले एक बड़ी वजह हो सकती है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 19, 2026, 4:12 PM IST
पीस डील के पहले ही दिन रुकी अमेरिका-ईरान की बातचीत, लेबनान पर इजरायल के बयान से बढ़ी टेंशन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील पर फ्रांस में साइन किए थे. ईरानी राष्ट्रपति ने तेहरान से कागजात पर इलेक्ट्रॉनिक साइन किए. (ANI)
  • 28 फरवरी से चल रही US-इजरायल और ईरान की जंग.
  • इजरायल के पास इंटरसेप्टर्स और हथियारों की भारी कमी.
  • इजरायल में PM नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 3 मामले दर्ज.
  • ईरान जंग में अब तक 7 हजार से ज्यादा मौतें, 55000 घायल.

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर गुरुवार (18 जून 2026) को साइन हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने समझौते के कागजात पर डिजिटली साइन किए. पाकिस्तान इस डील का गारंटर बना है. डील गुरुवार से ही लागू हो गई. शुक्रवार (19 जून) को पहले दिन बातचीत होनी थी, लेकिन इजरायल के एक कदम के बाद दोनों देशों के बीच पहले दिन की बातचीत रोक दी गई है.

अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका-ईरान की पीस डील से नाराज इजरायल ने लेबनान पर फिर से हमले किए हैं. इजरायल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-गवीर ने दक्षिणी लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए. लेबनान पर ताजा हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ गई है.

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CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना (IDF) ने दावा किया है कि उसने गुरुवार रात से दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के 18 लड़ाके मारे गए. दूसरी ओर, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमलों में एक टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं.

इजरायल लेगा हर इजरायली मां के आंसुओं का बदला

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने लेबनान पर भड़काऊ बयान दिया. बेन गवीर ने कहा, “पूरा लेबनान जलना चाहिए. हर इजरायली मां के आंसुओं के बदले एक हजार लेबनानी मांओं को रोना चाहिए.”

पीस डील के लिए ईरान ने लेबनान को लेकर क्या रखी थी शर्त?

अमेरिका-ईरान पीस डील को लेकर ईरान की प्रमुख शर्तों में से एक लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकना था. ईरान लंबे वक्त से लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट और उसकी फंडिंग करता है. इस जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरान के पक्ष में इजरायल पर हमले कर रहे थे. ईरान का तर्क रहा कि सिर्फ अमेरिका-ईरान के बीच समझौता काफी नहीं होगा. अगर इजरायल लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखता है, तो पूरे क्षेत्र में फिर से संघर्ष भड़क सकता है. इससे किसी भी पीस डील का असर कमजोर पड़ जाएगा.

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इजरायल ने कहा था- लेबनान से अभी पीछे नहीं हटेगी सेना

पीस डील लागू होने के बाद भी इजरायल ने साफ कहा था कि उसकी सेना अभी लेबनान से पीछे कतई नहीं हटेगी. इजराइली सेना (IDF) ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जारी किया है और साफ किया है कि फिलहाल वहां से सैनिक नहीं हटाए जाएंगे. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, 2 मार्च से अब तक इन हमलों में 3,900 लोग मारे जा चुके हैं.

ईरान बोला- लेबनान में हमले रुकने की गारंटी मिले, तभी होगी बातचीत

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, लेबनान पर ताजा हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि वह स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने से पहले लेबनान में सैन्य कार्रवाई रुकने की गारंटी चाहता है. ईरान ने मांग की है कि साइन हुए समझौते में तय प्रावधानों के मुताबिक लेबनान में लड़ाई खत्म होने का भरोसा दिया जाए.

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ईरान के खिलाफ ऑपरेशन से इजरायल को अब तक क्या-क्या मिला?

  • काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1948 में इजरायल बनने के बाद से अब तक अमेरिका उसे 300 बिलियन डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दे चुका है.
  • 2019 में साइन किए गए एक MoU के तहत इजरायल को अमेरिका से सालाना 3।8 बिलियन डॉलर यानी करीब 32 हजार करोड़ रुपये की सैन्य मदद मिलती है.
  • ईरान समर्थित हमास संगठन के इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका एक कानून बनाकर अप्रैल 2024 तक उसे 1719 बिलियन डॉलर यानी करीब 115 लाख करोड़ रुपये दे चुका है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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