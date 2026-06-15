4 महीने की जंग के बाद बड़ी पहल! अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की नींव, ट्रंप और वेंस ने किए MoU पर साइन

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद शांति की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. दोनों देशों ने एक MoU पर सहमति जताई है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष कम होने और वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है.

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US-Iran MoU: मिडिल ईस्ट में कई महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति बनने की खबर ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों और ऊर्जा बाजारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ये पहल पिछले चार महीनों से जारी टकराव को कम करने की दिशा में सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी नेतृत्व और ईरानी संसद के शीर्ष प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअली इस समझौते को मंजूरी दी गई है. हालांकि, समझौते के सभी बिंदुओं को अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा. एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह भी प्रस्तावित है, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भाग लेंगे.

क्या है इस समझौते का मकसद?

इस समझौते का मकसद क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को कम करना और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को प्रभावित किया था. कई सैन्य कार्रवाइयों और जवाबी हमलों के बाद हालात बेहद संवेदनशील हो गए थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित था.

समझौते के तहत एक शुरुआती ढांचा तैयार किया गया है, जिसके आधार पर आगे की बातचीत होगी. हालांकि, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी चर्चा बाकी है. खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विषय भविष्य की बातचीत का हिस्सा बने रहेंगे. इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आर्थिक स्थिरता से जुड़े पहलुओं पर भी आगे बातचीत होने की संभावना है.

वैश्विक बाजार में पड़ेगा असर

इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज लंबे समय से तनाव की वजह से प्रभावित रहा है. ये रास्ता तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है. समझौते के बाद इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.

अगर स्थिति स्थिर रहती है, तो कच्चे तेल की आपूर्ति में सुधार हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. इसका लाभ उन देशों को भी मिल सकता है जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात करते हैं. भारत जैसे देशों के लिए ये सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों में स्थिरता से आर्थिक गतिविधियों को बल मिल सकता है.

फिलहाल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई ये नई पहल क्षेत्रीय शांति और वैश्विक स्थिरता के लिए उम्मीद की एक नई किरण मानी जा रही है. अगर दोनों पक्ष बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो ये मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है.