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पाकिस्तान में कहां होगी अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत? दोनों तरफ से कौन-कौन लेगा हिस्सा, जानिए सबकुछ

अमेरिका और ईरान के बीच किसी शांति समझौते से पहले ही इसके असफल होने का खतरा मंडराने लगा है. इस युद्ध में अमेरिका के सहयोगी इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं.

( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran-US talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान एक लंबे युद्ध के बाद आखिरकार बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं. दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मुलाकात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है. ये अहम बैठक 11 अप्रैल को होगी. पाकिस्तान में इसे लेकर जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं.

कहां होगी बैठक, कौन लेगा हिस्सा?

अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की मुलाकात इस्लामाबाद के सेरेना होटल में होगी. इस बैठक का मकसद एक टिकाऊ शांति ढांचा तैयार करना है. इस बातचीत के लिए सुरक्षा इंतज़ामों का जायजा लेने 30 सदस्यों वाली एक अमेरिकी अग्रिम टीम पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गई थी. मौके की नजाकत को देखते हुए इस्लामाबाद में गुरुवार और शुक्रवार को दो दिन के स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है.

माना जा रहा है कि इस बैठक में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर ग़ालिबफ शामिल होंगे. चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के किसी भी प्रतिनिधि के शामिल होने को लेकर स्पष्टता नहीं है. जबकि, संघर्ष में ईरान की जवाबी कार्रवाई की अगुवाई

IRGC ही कर रही है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस करेंगे.

समाधान से पहले संकट के बादल

अमेरिका और ईरान के बीच किसी शांति समझौते से पहले ही इसके असफल होने का खतरा मंडराने लगा है. इस युद्ध में अमेरिका के सहयोगी इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं. जबकि, ईरान का कहना है कि कोई भी सीजफायर डील तभी होगी जब उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी.

अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीजफायर की घोषणा के बाद इजरायल ने साउथ लेबनान में भीषण हमले किए. युद्धविराम की घोषणा के बाद इजरायल ने लेबनान में हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए हैं. हालिया भीषण हमले में लेबनानी अधिकारियों ने लगभग 1,700 लोगों के मार जाने का दावा किया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 400 हिज़्बुल्लाह लड़ाके भी मारे गए हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जारी

इधर पाकिस्तान में बैठक होने वाली है, उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां देना जारी रखे हुए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर के बाद भी अमेरिका के सभी लड़ाकू विमान और सैन्यकर्मी अपने गोला-बारूद और हथियारों के साथ ईरान के पास डटे रहेंगे जब तक कि असली समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता. ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं होता है तो ऐसी ‘गोलीबारी शुरू हो जाएगी’ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी.

ईरान का भी सख्त रुख

इस वार्ता के लिए ईरान भले ही बातचीत की टेबल पर बैठ रहा हो लेकिन, उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान-अमेरिका युद्धविराम की शर्तें स्पष्ट और साफ हैं. अमेरिका को युद्ध या शांति में से किसी एक को चुनना होगा. वह दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता. अराघची का इशारा इजरायल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमलों की तरफ था. बातचीत शुरू होने से पहले ईरान ने कहा है कि युद्धविराम का कोई भी उल्लंघन, जिसमें लेबनान पर हमले भी शामिल हैं, कड़े जवाब को आमंत्रित करेगा.