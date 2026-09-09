ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, 5 तेल टैंकर तबाह; IRGC के मिसाइल हमलों के बाद बढ़ा तनाव

US-Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब तेल कारोबार तक पहुंच गया है. अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान से जुड़े पांच कच्चे तेल के टैंकरों को कार्रवाई करते हुए नष्ट कर दिया है. ये कदम ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से अमेरिकी नौसैनिक जहाज को निशाना बनाने की कोशिश के बाद उठाया गया.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM के मुताबिक, IRGC ने पिछले दो दिनों में दो बार एक अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. हालांकि, दोनों हमलों को अमेरिकी जहाज ने सफलतापूर्वक चकमा दे दिया. अमेरिकी सेना का कहना है कि इस दौरान किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी को चोट नहीं आई और युद्धपोत ने क्षेत्र में अपना अभियान जारी रखा.
इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कथित तेल तस्करी नेटवर्क से जुड़े पांच जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की. अमेरिकी सेना के अनुसार, M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 और M/T Riesco को Gulf of Oman में निशाना बनाया गया, जबकि M/T Derya के खिलाफ कार्रवाई ईरान के Kharg Island के पास की गई.
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पहले संबंधित टैंकरों के चालक दल को जहाज खाली करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद जहाजों को इस तरह नुकसान पहुंचाया गया कि वे आगे परिचालन करने की स्थिति में नहीं रहे. अमेरिका ने इन जहाजों को उस कथित शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया है, जिसके जरिए ईरान तेल की बिक्री से बड़ी रकम जुटाता है.
CENTCOM का आरोप है कि इस नेटवर्क से मिलने वाला पैसा IRGC और उसके क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों तक पहुंचता है. अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ईरान की ओर से अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाने की कोशिशें लगातार नाकाम रही हैं.
ये पहली बार नहीं है जब हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई की है. अमेरिकी सेना के अनुसार, 5 सितंबर को भी तीन ईरानी कच्चे तेल के वाहक को निशाना बनाया गया था. उस समय अमेरिका ने आरोप लगाया था कि IRGC ने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर हमला करने की कोशिश की थी.
हालांकि, ईरान की तरफ से घटनाक्रम की तस्वीर कुछ अलग बताई गई है. ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, हालिया अमेरिकी हमलों में दो तेल टैंकर प्रभावित हुए. इनमें से एक Jask के पास और दूसरा खार्ग द्वीप के नजदीक था. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों जहाजों के चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
इस बीच, अमेरिका की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नए तनाव की आशंका पैदा हो गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान कुवैत और बहरीन के आसपास तेल टैंकरों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की धमकी दे सकता है. ऐसा होने पर पहले से संवेदनशील खाड़ी क्षेत्रमें तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका रहेगी.
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