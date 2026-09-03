'हमें उनके बाथरूम जाने तक की मिलती है खबर...' ईरान पर US सर्विलांस को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, मिला मुंहतोड़ जवाब

अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी. उसके बाद से ईरान पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है. ईरान ने कच्चे तेल और LNG की सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके अमेरिका को बड़ी चुनौती दे दी है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट रखने की बात कही थी. (ANI)

अमेरिका ने कुछ दिन के ब्रेक के बाद ईरान पर फिर से ड्रोन और मिसाइल से हमले करने शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना ने मंगलवार (1 सितंबर) की रात सिरिक, खुजस्तान, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की. ईरान के अनुसार इन हमलों में 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 68 लोग घायल हुए हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान की सैन्य गतिविधियों पर इतनी करीबी नजर रख रहा है कि उसका सब कुछ अमेरिकी निगरानी के दायरे में आ जाता है. ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान के लोग तो बिना हमारे देखे बाथरूम तक नहीं जा सकते.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पहले से पता था कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट के आसपास नए रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने से जुड़े इक्यूपमेंट्स तैयार कर रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने इन गतिविधियों पर नजर रखी और ईरान के नए मिलिट्री इक्यूपमेंट्स को तैयार होने से पहले ही निशाना बना दिया.

US सर्विलांस को लेकर ट्रंप का बड़बोलापन

ईरान पर US सर्विलांस को लेकर ट्रंप ने फिर शेखी मारी. ओवल ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी निगरानी क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की गतिविधियों को लगातार देख रहा है. उनका दावा था कि ईरान जब भी अपना रडार या मिसाइल सिस्टम दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है, अमेरिका को इसकी जानकारी मिल जाती है. ट्रंप ने शेखी मारते हुए कहा, “US सर्विलांस का कमाल देखिए. अगर वो बाथरूम भी जाते हैं, तो हमें उनकी भनक लग जाती है.”

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होर्मुज बना सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र

इस पूरे विवाद के केंद्र में होर्मुज है. दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापारिक रास्तों में शामिल यह समुद्री मार्ग पिछले कई महीनों से अमेरिका-ईरान टकराव का बड़ा केंद्र बना हुआ है. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अब होर्मुज पर मजबूत नियंत्रण रखता है. वहां से तेल ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही जारी है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के सामने कभी-कभार ड्रोन हमले की कोशिश होती है, लेकिन उन्हें मार गिराया जाता है.

ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं

अमेरिकी दावों के बीच ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. कुवैत की सेना ने भी ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने की बात कही है.

ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान ने युद्ध के लिए नई रणनीति अपनाई है, जो अमेरिकी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच टकराव अभी थमता नजर नहीं आ रहा.

ईरान बोला – अमेरिका की बुनियाद हिला देंगे

ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी हमलों और ट्रंप के दावों पर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि तेहरान की नई रणनीति अमेरिका की ‘बुनियाद हिला देगी’. रेजाई ने X पर लिखा कि ईरान सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीति और आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए भी नई रणनीति अपनाएगा.

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अमेरिका की ‘निगरानी शक्ति’ कितनी बड़ी?

ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी नहीं, बल्कि अमेरिका की खुफिया और सैन्य निगरानी क्षमता के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है. किसी देश के रडार, मिसाइल सिस्टम या समुद्री सैन्य गतिविधियों का पहले से पता लगाना कई स्तरों की निगरानी क्षमता से जुड़ा होता है.

अमेरिका के पास सैटेलाइट इमेजरी, हवाई निगरानी, समुद्री निगरानी और अन्य खुफिया माध्यमों का बड़ा नेटवर्क है. हालांकि, ट्रंप ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि ईरान की गतिविधियों की जानकारी उन्हें किस खास माध्यम से मिली.

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