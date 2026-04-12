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पहले दौर के बाद कहां तक पहुंची US-ईरान बातचीत, क्या है सबसे बड़ा रोड़ा? जानें लेटेस्ट अपडेट
US Iran War Peace Talks: दशकों के कूटनीतिक तनाव के बाद, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आमने-सामने बैठे. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में हुई इस सीधी बातचीत ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है.
US Iran War News: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक ऐतिहासिक कूटनीतिक घटनाक्रम का गवाह बन रही है. दशकों से एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल शनिवार (11 अप्रैल 2026) को आमने-सामने बैठे. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी दल और ईरानी अधिकारियों के बीच हुई यह सीधी मुलाकात वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर ये दोनों देश स्विट्जरलैंड या ओमान जैसे बिचौलियों के माध्यम से ही संदेश साझा करते आए हैं
हालांकि, बातचीत का पहला दौर उम्मीदों के मुताबिक किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सका. पहले दौर की चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने अपने मुख्य मुद्दों की लिखित रूपरेखा एक-दूसरे को सौंपी है, जिस पर आज यानी रविवार को फिर से विचार-विमर्श होने की संभावना है.
ईरान की चार शर्तें और कड़ा रुख
ईरानी मीडिया के अनुसार, बातचीत की मेज पर बैठते ही ईरान ने बेहद सख्त तेवर अपनाए. तेहरान ने अमेरिका के सामने चार प्रमुख शर्तें रखीं, जिन्हें पूरा किए बिना वह किसी भी समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है. हालांकि इन शर्तों का आधिकारिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें आर्थिक प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.
ईरान का रुख स्पष्ट है कि वह अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि लिखित गारंटी और ठोस कदमों पर विश्वास करना चाहता है. बातचीत के अंत में दोनों देशों के डेलीगेशन ने एक-दूसरे को जो दस्तावेज सौंपे हैं, वे ही अगले दौर की वार्ता की दिशा तय करेंगे.
इजरायल पर दबाव की मांग
इस्लामाबाद वार्ता का एक बड़ा हिस्सा लेबनान संकट पर केंद्रित रहा. डॉन के मुताबिक, ईरान ने जोर देकर कहा कि लेबनान में तत्काल सीजफायर लागू होना चाहिए. ईरानी पक्ष ने अमेरिका से स्पष्ट रूप से मांग की है कि वह अपने सहयोगी इजरायल पर दबाव बनाए ताकि वह लेबनान पर हो रहे हमलों को रोके. लेकिन इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी.
इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के खिलाफ चलाया जा रहा सैन्य अभियान इस शांति वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है. लेबनान के प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपना प्रस्तावित अमेरिका दौरा टाल दिया है. कूटनीतिक हल्कों में चर्चा है कि अगले सप्ताह लेबनान और इजरायल के राजनयिकों की मुलाकात हो सकती है, लेकिन मौजूदा तनाव को देखते हुए किसी चमत्कार की उम्मीद कम ही है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हलचल
एक ओर जहां इस्लामाबाद के बंद कमरों में शांति की तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जलक्षेत्र में सैन्य सक्रियता बढ़ गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बारूदी सुरंगों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में उन देशों की कड़ी आलोचना की थी जो इस वैश्विक जलमार्ग को सुरक्षित बनाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवनरेखा है. यहां से बारूदी सुरंगें हटाना न केवल जहाजों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह ईरान पर दबाव बनाने की एक अमेरिकी रणनीति भी हो सकती है. शिपिंग में होने वाली रुकावटें और तेल की कीमतों में उछाल ने अमेरिका को इस क्षेत्र में कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया है.
क्या निकलेगा कोई हल?
शनिवार की बातचीत ने यह तो साफ कर दिया कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आने को तैयार हैं, लेकिन दशकों पुराने अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची है कि इसे एक दिन में नहीं गिराया जा सकता. रविवार को होने वाली दूसरे दौर की बातचीत इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी कि क्या दोनों पक्ष एक-दूसरे की लिखित मांगों पर कुछ लचीला रुख अपनाते हैं या नहीं.
फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर टिकी हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच का यह तनाव न केवल खाड़ी देशों, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है.
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