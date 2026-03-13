  • Hindi
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: अमेरिकी सेना का रिफ्यूलिंग विमान इराक में क्रैश, इरबिल में ईरान ने किया ड्रोन हमला

US-Israel vs Iran War: ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक रिफ्यूलिंग विमान इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि यह दुर्घटना किसी हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं हुई. दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब में कई ड्रोन दागे हैं जिन्हें इंटरसेप्ट कर रोक दिया गया.

US-Israel-Iran War News Live Updates: ईरान का अरब देशों पर ड्रोन हमला जारी है. सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे दर्जनों ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है. ईरान ने इराक के उत्तरी कुर्द क्षेत्र में इरबिल को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं जिसमें एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई है. इरबिल में फ्रांसीसी सैनिक एक बहुराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी मिशन के तहत तैनात हैं जो इराकी सेना को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहा है.

अमेरिका की वायुसेना का एक हवाई रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त

पश्चिमी इराक में ईरान से जुड़े युद्ध अभियान के दौरान अमेरिका की वायुसेना का एक हवाई रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अमेरिकी सेना ने इस घटना की पुष्टि की है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि यह दुर्घटना किसी हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं हुई. सेंट्रल कमांड के अनुसार, इस घटना का कारण न तो दुश्मन की गोलीबारी था और न ही अपनी ही सेना की फायरिंग. यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और विमान में मौजूद चालक दल की स्थिति क्या है.

ट्रंप बोले- ईरान आतंक और नफरत फैलाने वाला देश

व्हाइट हाउस में विमेंस हिस्ट्री मंथ अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान आतंक और नफरत फैलाने वाला देश है और उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ जो कदम उठाए जा रहे हैं वे काफी समय पहले ही उठाए जाने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो करना जरूरी है और जो पहले ही कर लेना चाहिए था. अपने भाषण में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की किसी खास कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. लेकिन, कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं.

    US-Israel vs Iran War LIVE Updates: ईरान समर्थित इराकी हथियारबंद गुट ने अमेरिकी मिलिट्री विमान K-135 को गिराने की जिम्मेदारी ली है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ‘इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक’ ने पश्चिमी इराक में बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूलिंग विमान को गिराने की जिम्मेदारी ली है. टेलीग्राम पर जारी एक बयान में गुट ने कहा कि उसके लड़ाकों ने देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की रक्षा में इस विमान को निशाना बनाया था. हालांकि यह दावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के विपरीत है.

