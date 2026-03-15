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US-Israel vs Iran War LIVE Updates: होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव ने दुनिया की परेशानी बढ़ाई, ईरान ने अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी
Iran vs America War: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य जहाजों की आवाजाही के लिए खुला है. सिवाय उन जहाजों के जो ईरान के दुश्मनों और उनके सहयोगियों के हैं.
US-Israel-Iran War News Live Updates: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल संघर्ष का असर दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है. होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव ने दूसरे देशों की परेशानी बढ़ा दी है. इस रास्ते से देश दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतर तेल की सप्लाई होती है. स्ट्रेट में तनाव की वजह से कई देशों के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए यूएस के साथ मिलकर अन्य प्रभावित देश वॉरशिप भेजेंगे.
युद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान से एक बार फिर सरेंडर करने को कहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने NBC को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मोजतबा खामेनेई अगर जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत समझदारी भरा काम करना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए.
अमेरिका ने ईरान के अहम खर्ग द्वीप पर भी हमला किया है जिससे तनाव बढ़ गया है. खर्ग द्वीप ईरान के लिए एक बेहद अहम केंद्र है और कच्चे तेल के निर्यात के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है. ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी में स्थित इस द्वीप पर मौजूद सुविधाओं के जरिए ही आगे भेजा जाता है.
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि ईरान के तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का जवाब अमेरिकी कंपनियों से जुड़ी क्षेत्रीय सुविधाओं पर जवाबी हमले के रूप में दिया जाएगा. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी ब्रॉडकास्टर MS Now के साथ एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि हमारी सेना पहले ही कह चुकी है कि अगर हमारे तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करेंगे. इस क्षेत्र में किसी भी ऐसी ऊर्जा सुविधा पर हमला किया जाएगा जो किसी अमेरिकी कंपनी के स्वामित्व में है या जिसमें उस कंपनी की आंशिक हिस्सेदारी है.
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