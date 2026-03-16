  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Israel Attack Iran Live News Updates 16 March Strait Of Hormuz Donald Trump Abbas Araghchi News In Hindi
live

US-Israel vs Iran War LIVE Updates: ईरान का आरोप- अरब देशों पर हमले अमेरिका और इजरायल कर रहे हैं, 'लुकास' ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल

Iran vs America War: युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल रही है.

Published date india.com Published: March 16, 2026 7:18 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

US-Israel-Iran War News Live Updates: पश्चिम एशिया में छिड़ा युद्ध अब सत्रहवें दिन में प्रवेश कर गया है. अमेरिका-इजरायल गठबंधन जहां ईरान पर बमबारी और मिसाइल हमले कर रहे हैं वहीं ईरान भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार कर रहा है.

इस बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल कुछ स्थानों से पश्चिम एशिया में अरब देशों पर हमले कर रहे हैं. एक साक्षात्कार में सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान के हमले केवल अमेरिकी ठिकानों और हितों को निशाना बनाते हैं. ह उन हमलों के बदले में है जो इन साइट्स से शुरू किए गए थे. अराघची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के शाहेद 136 ड्रोन के समान एक ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम “लुकास” है. यह अरब देशों में लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए है.

युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है. उन्होंने यह भी माना कि तेहरान अभी किसी समझौते पर पहुँचने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन, ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल रही है.

ट्रंप ने ये भी कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों से बात कर रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ की सुरक्षा की जा सके. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम दूसरे देशों से बात कर रहे हैं कि वे स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास अब बहुत कम मारक क्षमता बची है और उनकी मिसाइलों की संख्या घट रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने उन जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया है जहां वे ड्रोन बनाते हैं.

अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान युद्ध से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें…

Live Updates

  • Mar 16, 2026 7:52 AM IST

    US-Israel-Iran War News Live Updates: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि देश का “परमाणु मटीरियल” फिलहाल उसकी परमाणु सुविधाओं पर हाल ही में हुए हमलों के बाद मलबे के नीचे दबा हुआ है. CBS न्यूज़ के अनुसार, अराघची ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी का ज़िक्र करते हुए कहा कि हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला हुआ था और सब कुछ मलबे के नीचे है. उन्हें बाहर निकालने की संभावना है लेकिन एजेंसी की निगरानी में. अगर किसी दिन हम ऐसा करने का फ़ैसला करते हैं तो वह एजेंसी की निगरानी में ही होगा. लेकिन फिलहाल, हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है. अराघची ने कहा है कि मलबे के नीचे से उन्हें बाहर निकालने की हमारी कोई योजना नहीं है.

  • Mar 16, 2026 7:20 AM IST

    US-Israel-Iran War News Live Updates: ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इजरायल पर अरब नागरिकों को निशाना बनाने और ईरान के साथ उनके संबंधों को खराब करने का आरोप लगाया है. अराघची ने कहा कि अब तक ईरान ने क्षेत्र में किसी भी नागरिक या आवासीय क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया है.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.