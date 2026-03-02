By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: खाड़ी देश भी हुए ईरान के खिलाफ, जारी किया बयान, सऊदी-कुवैत-कतर-यूएई साथ आए
Iran US Conflict: अब खाड़ी देश भी ईरान के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं. ईरान ने बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के कई इलाकों पर भी हमले किए हैं.
US-Israel vs Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुए बड़े अमेरिकी सैन्य हमले को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर सैन्य अभियानों में से एक बताया है. उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं और जब तक अमेरिका अपने सभी लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता तब तक यह सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी.
इस बीच खाड़ी देश भी ईरान के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं. ईरान ने बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के कई इलाकों पर भी हमले किए हैं. इसे लेकर खाड़ी देश खफा हैं. सऊदी-कुवैत-कतर-यूएई ने ईरानी हमलों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया है.
बता दें कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से मध्य पूर्व के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया है. अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान में भारी तबाही हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फोर्स ने ईरान के नौ नेवी जहाजों को तबाह करके डुबो दिया है और जरूरी मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है.
ईरान-इजराइल बनाम अमेरिका वॉर से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…
