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Israel-Iran War Live: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- अमेरिका सैन्य अभियान को खत्म करने के करीब, ईरान बोला- ब्रिटेन को भी जवाब देंगे

Iran vs America War: ट्रंप ने कहा है कि सैन्य स्थिति पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में है. कई देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि वह युद्धविराम के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब आप सामने वाले को पूरी तरह खत्म कर रहे हों, तब युद्धविराम नहीं करते.

Published date india.com Published: March 21, 2026 7:42 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

US-Israel-Iran War News Live Updates: ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सेना नष्ट हो चुकी है और US अपने सैन्य अभियान को खत्म करने के करीब है. ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हम मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य प्रयासों को समेटने पर विचार कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सैन्य अभियान में ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से खत्म करना शामिल था. इसमें ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना, उनकी नौसेना और वायु सेना और विमान-रोधी हथियारों को भी खत्म करना शामिल था.

दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने यूनाइटेड किंगडम को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चल रहे संघर्ष में ब्रिटेन की भागीदारी बढ़ती है, तो तेहरान इसका जवाब देगा. X पर एक पोस्ट में, अराघची ने लिखा कि ब्रिटेन के ज्यादातर लोग ईरान के खिलाफ़ इज़राइल-अमेरिका के अपनी मर्जी से छेड़े गए युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते. अपने ही लोगों की अनदेखी करते हुए, मिस्टर स्टार्मर ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देकर ब्रिटिश लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं. ईरान अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा.

बता दें कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना को ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों तक पहुंच दी गई है. इसे लेकर अराघची ने ब्रिटेन की गृह सचिव यवेट कूपर के साथ फोन पर बातचीत की और अपनी चिंताएं जाहिर कीं. अराघची ने ब्रिटेन को चेतावनी भी दी कि इस तरह के सहयोग को ईरान के खिलाफ हमले में भागीदारी के तौर पर देखा जाएगा.

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Live Updates

  • Mar 21, 2026 7:47 AM IST

    US-Israel-Iran War News Live Updates: वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया की ओर दो मध्यम-दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. पश्चिम एशिया से बाहर ईरान का हमला करने का यह पहला प्रयास था. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दोनों में से कोई भी मिसाइल अड्डे पर नहीं गिरी. बताया गया है कि एक मिसाइल बीच हवा में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल पर एक अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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