US-Israel vs Iran War LIVE Updates: भयानक और भीषण हुई जंग, तेहरान के सैन्य मुख्यालय पर इजरायल ने किया जोरदार हमला
US Israel Attack Iran Live News Updates: रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, IAEA (इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी) में ईरान के राजदूत ने कहा- US, इज़राइल ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया.
US-Israel vs Iran War: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले को 100 घंटे से ज्यादा समय बीत चुके हैं लेकिन, जंग रुकने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उसके कई क्षेत्रीय सहयोगी भी ईरानी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक अभियानों में भाग ले रहे हैं. संघर्ष अभी भी खतरनाक और अनिश्चित बना हुआ है.
इस बीच अमेरिका ने चीन और रूस की ईरान के साथ चल रहे युद्ध में शांति की अपील को भी खारिज कर दिया है. अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका इस मामले में बीजिंग या मास्को के साथ बातचीत नहीं कर रहा है.
अमेरिकी सेना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के मिसाइल सिस्टम, नौसैनिक साधन और सैन्य ढांचे पर लगता हमले कर रही है. संघर्ष के दौरान अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने भारतीय महासागर में ईरानी युद्धपोत को भी डुबो दिया है. यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो का इस्तेमाल करके दुश्मन का युद्धपोत नष्ट किया.
ईरान-इजराइल बनाम अमेरिका वॉर से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…
