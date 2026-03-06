  • Hindi
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट मिली, ट्रंप ने क्यूबा पर भी कार्रवाई के संकेत दिए, जानें पल-पल की अपडेट

Iran US Conflict: पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर बना हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान युद्ध हार रहा है और अब बातचीत करना चाहता है. वहीं ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं. आने वाले 24 घंटे महत्वपूर्ण हो सकते हैं. अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने के लिए 30-दिन की टेम्पररी छूट दी जा रही है.

March 6, 2026
Shivendra Rai
US-Israel vs Iran War LIVE: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारी सैन्य नुकसान झेलने के बाद ईरान अब बातचीत करना चाहता है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल की सेनाएं तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही हैं. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेजी से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहे हैं.

ट्रंप ने दावा किया है कि संयुक्त सैन्य अभियान उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा चुका है. ट्रंप ने ईरानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाने और 24 जहाज नष्ट करने का दावा भी किया है.

हालांकि युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिरते दिख रहे हैं. अमेरिकी सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा है कि अमेरिकी युद्ध नहीं चाहते. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर कड़ी आलोचना की है.

इस बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में हमले किए हैं. रिपोर्टों में कम से कम तीन से आठ वाणिज्यिक जहाज के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है. फिलहाल पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर है.

ईरान-इजराइल बनाम अमेरिका वॉर से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

    US Israel Attack Iran Live News Updates: US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “प्रेसिडेंट ट्रंप के एनर्जी एजेंडा की वजह से तेल और गैस का प्रोडक्शन अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है. ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो जारी रखने के लिए, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारतीय रिफाइनर को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने के लिए 30-दिन की टेम्पररी छूट दे रहा है. यह जानबूझकर किया गया शॉर्ट-टर्म तरीका रूसी सरकार को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं पहुंचाएगा क्योंकि यह सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को मंज़ूरी देता है जिनमें समुद्र में पहले से फंसे तेल शामिल हैं. भारत यूनाइटेड स्टेट्स का एक ज़रूरी पार्टनर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली U.S. तेल की खरीद बढ़ाएगी. यह तरीका ईरान की ग्लोबल एनर्जी को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा.”

    Iran US Conflict: पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर बना हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान युद्ध हार रहा है और अब बातचीत करना चाहता है. वहीं ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं. आने वाले 24 घंटे महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

Shivendra Rai

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

