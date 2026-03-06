Hindi World Hindi

US-Israel vs Iran War LIVE Updates: भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट मिली, ट्रंप ने क्यूबा पर भी कार्रवाई के संकेत दिए, जानें पल-पल की अपडेट

Iran US Conflict: पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर बना हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान युद्ध हार रहा है और अब बातचीत करना चाहता है. वहीं ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं. आने वाले 24 घंटे महत्वपूर्ण हो सकते हैं. अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने के लिए 30-दिन की टेम्पररी छूट दी जा रही है.

US-Israel vs Iran War LIVE: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारी सैन्य नुकसान झेलने के बाद ईरान अब बातचीत करना चाहता है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल की सेनाएं तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही हैं. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेजी से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहे हैं.

ट्रंप ने दावा किया है कि संयुक्त सैन्य अभियान उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा चुका है. ट्रंप ने ईरानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाने और 24 जहाज नष्ट करने का दावा भी किया है.

हालांकि युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिरते दिख रहे हैं. अमेरिकी सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा है कि अमेरिकी युद्ध नहीं चाहते. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर कड़ी आलोचना की है.

इस बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में हमले किए हैं. रिपोर्टों में कम से कम तीन से आठ वाणिज्यिक जहाज के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है. फिलहाल पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर है.

ईरान-इजराइल बनाम अमेरिका वॉर से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

