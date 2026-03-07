By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: लंबी चलेगी लड़ाई! ईरान ने सऊदी अरब पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस ने नष्ट किया
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: ईरान ने अपने हमले जारी रखे हैं. सऊदी अरब ने शनिवार, 7 मार्च को बताया कि उसके एयर डिफेंस फोर्स ने अल-खराज में रियाद के दक्षिण-पूर्व में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयर बेस की तरफ लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया.
US-Israel vs Iran War: अमेरिका ने कहा है कि ईरान के खिलाफ उसकी सेना की कार्रवाई अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा है कि सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके लक्ष्य अगले कुछ हफ्तों में पूरे हो सकते हैं.
व्हाइट हाउस के बयान के बाद माना जा रहा है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा और अमेरिका भी इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी कर रहा है. अमेरिका का दावा है कि उसने अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाज और नौसैनिक पोत डुबो दिए गए हैं. व्हाइट हाउस के मुताबिक इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य ईरान की उन बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करना भी है जो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों के लिए खतरा बन सकती थीं.
अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा है कि उनका देश उन रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित नहीं है जिसमें कहा गया है कि रूस सैनिकों की मूवमेंट के बारे में ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है. पीट हेगसेथ ने कहा कि US सभी कम्युनिकेशन्स को ट्रैक कर रहा है.
इस बीच ईरान ने अपने हमले जारी रखे हैं. सऊदी अरब ने शनिवार, 7 मार्च को बताया कि उसके एयर डिफेंस फोर्स ने अल-खराज में रियाद के दक्षिण-पूर्व में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयर बेस की तरफ लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया.
