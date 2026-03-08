By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: ईरान ने नहीं रोके पड़ोसी देशों पर हमले, सऊदी अरब पर ड्रोन दागे, कुवैत एयरपोर्ट को भी बनाया निशाना
Iran vs America: इजरायली सेना ने कहा कि उसकी एयरफोर्स ने तेहरान में कई जगहों पर रात में बड़े हमले किए हैं. इन हमलों में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया. वहीं ईरान ने भी दुबई, सऊदी अरब और बहरीन में कई ड्रोन अटैक किए हैं. पश्चिम एशिया के हालात नाजुक बने हुए हैं और फिलहाल युद्ध रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही है.
US-Israel vs Iran War: ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों पर हमले अभी जारी हैं. सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि उसने राजधानी रियाद में डिप्लोमैटिक क्वार्टर को निशाना बना रहे एक ड्रोन को नष्ट किया है. ईरान ने दुबई में हमले किए हैं. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की पड़ोसी देशों पर और हमले न किए जाने के वादे बावजूद ये अटैक हुए हैं.
ईरानी हमलों से खाड़ी देश अब भड़कते दिख रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा है कि यूएई अपने सभी नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. उन्होंने कहा कि यूएई अपनी एकता के साथ मजबूत बना रहेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा.
दूसरी तरफ इजरायल लगातार ईरान और लेबनान में हमले कर रहा है. लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रविवार को बताया कि एक इजरायली एयरस्ट्राइक ने सेंट्रल बेरूत के राउचे जिले में एक होटल को निशाना बनाया जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए.
वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पस्त हो गया है और उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ है. ट्रंप ने कहा है कि हाल के हमलों में ईरान के 42 नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है.
