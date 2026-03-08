  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Israel Attack Iran Live News Updates 8 March Iran Fired Drones On Saudi Arabia Targeted Kuwait Airport News In Hindi
live

US-Israel vs Iran War LIVE Updates: ईरान ने नहीं रोके पड़ोसी देशों पर हमले, सऊदी अरब पर ड्रोन दागे, कुवैत एयरपोर्ट को भी बनाया निशाना

Iran vs America: इजरायली सेना ने कहा कि उसकी एयरफोर्स ने तेहरान में कई जगहों पर रात में बड़े हमले किए हैं. इन हमलों में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया. वहीं ईरान ने भी दुबई, सऊदी अरब और बहरीन में कई ड्रोन अटैक किए हैं. पश्चिम एशिया के हालात नाजुक बने हुए हैं और फिलहाल युद्ध रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही है.

Published date india.com Published: March 8, 2026 7:22 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- Reuters)
(फोटो क्रेडिट- Reuters)

US-Israel vs Iran War: ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों पर हमले अभी जारी हैं. सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि उसने राजधानी रियाद में डिप्लोमैटिक क्वार्टर को निशाना बना रहे एक ड्रोन को नष्ट किया है. ईरान ने दुबई में हमले किए हैं. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की पड़ोसी देशों पर और हमले न किए जाने के वादे बावजूद ये अटैक हुए हैं.

ईरानी हमलों से खाड़ी देश अब भड़कते दिख रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा है कि यूएई अपने सभी नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. उन्होंने कहा कि यूएई अपनी एकता के साथ मजबूत बना रहेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा.

दूसरी तरफ इजरायल लगातार ईरान और लेबनान में हमले कर रहा है. लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रविवार को बताया कि एक इजरायली एयरस्ट्राइक ने सेंट्रल बेरूत के राउचे जिले में एक होटल को निशाना बनाया जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए.

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पस्त हो गया है और उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ है. ट्रंप ने कहा है कि हाल के हमलों में ईरान के 42 नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है.

अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान युद्ध से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें…

Live Updates

  • Mar 8, 2026 7:30 AM IST

    US-Israel vs Iran War LIVE Updates: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले बढ़ रहे हैं. वहीं ईरान ने भी इजरायल पर कई मिसाइलें दागी हैं. ईरान ने सऊदी अरब का राजधानी रियाद में डिप्लोमैटिक क्वार्टर को भी निशाना बनाया है. इजरायल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले बढ़ा दिए हैं. युद्ध में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. अब तक ईरान में 1,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और लेबनान और इजरायल में भी दर्जनों ने जान गंवाई है.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.